Sierra, división textil de GK Global y Better Cotton, lideran con sostenibilidad el desarrollo de inversión textil en Centroamérica

Cofradía, Cortés.

Dando continuidad a su compromiso con el desarrollo de una industria textil más responsable en Centroamérica, Sierra Textiles, parte de la división textil de GK Global, uno de los grupos más sólidos e innovadores de la región de Centroamérica, organiza por segundo año consecutivo, el evento “Sustainable Cotton in Near Shore Supply”, en colaboración con Better Cotton, la iniciativa global sin fines de lucro que promueve estándares más sostenibles en el cultivo de algodón.

Pablo Hernández, líder de desarrollo de negocios de Sierra Textiles, explicó, “Esta segunda edición del “Sustainable Cotton in Near Shore Supply”, representa una gran oportunidad para fortalecer la inversión, la sustentabilidad y las relaciones internacionales con empresas líderes. Más allá del crecimiento económico, abre nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en la región”.