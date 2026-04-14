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Presta Auto San Pedro Sula celebra una década de crecimiento, innovación financiera y compromiso

Este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto con su equipo, aliados estratégicos y clientes, en un recorrido marcado por el crecimiento sostenido, la confianza y la cercanía con los hondureños.

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 13:00 -
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Presta Auto San Pedro Sula celebra una década de crecimiento, innovación financiera y compromiso

Ejecutivos y colaboradores brindan por el décimo aniversario de Presta Auto.
San Pedro Sula, Honduras.

Presta Auto San Pedro Sula conmemora una década de trayectoria, consolidándose como una empresa referente en soluciones financieras. Desde entonces, la organización ha consolidado su éxito sobre una base sólida: su gente.

Los colaboradores han sido pieza clave en cada logro, al aportar dedicación, profesionalismo y un compromiso constante que ha permitido a la empresa evolucionar y adaptarse a las necesidades del entorno.

Este aniversario también representa el fortalecimiento de una visión empresarial impulsada por su presidente, Don Roger Valladares, cuyo proyecto se ha afianzado con el paso del tiempo. La organización reafirma así su aporte al desarrollo económico del país y la generación de oportunidades para miles de familias.

Michelle Valladares y Candy Alcántara entregaron los reconocimientos a los colaboradores con más antigüedad en la empresa.

Michelle Valladares y Candy Alcántara entregaron los reconocimientos a los colaboradores con más antigüedad en la empresa.

Michelle Valladares, directora de Servicio al Cliente del Grupo Inversa, destacó la conmemoración de los 10 años de operaciones de Presta Auto y subrayó el compromiso con clientes y colaboradores como pilares del éxito alcanzado.

Valladares anunció que, para mejorar la atención, la empresa se trasladará próximamente a un nuevo local. Actualmente, Presta Auto tiene presencia en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.

Candy Alcántara, gerente de Presta Auto San Pedro Sula, destacó que el compromiso de la empresa es brindar una excelente atención a todos los clientes que los visiten.

Candy Alcántara, gerente de Presta Auto San Pedro Sula, destacó que el compromiso de la empresa es brindar una excelente atención a todos los clientes que los visiten.

Soluciones financieras

Bajo el liderazgo de la licenciada Candy Alcántara, la empresa ha fortalecido su enfoque en brindar soluciones accesibles, confiables e innovadoras.

En el marco de esta celebración, la gerente destacó: "Cumplir 10 años es un reflejo del esfuerzo colectivo. Agradecemos profundamente a cada colaborador por su entrega, a nuestros aliados por su confianza y a nuestros clientes por permitirnos ser parte de sus metas. Este aniversario nos motiva a seguir creciendo con el mismo compromiso y responsabilidad".

La ejecutiva señaló que la estabilidad laboral es una de las características que distingue a Presta Auto. Entre los beneficios ofrecidos mencionó apoyo para estudios universitarios, adquisición de vehículos y compra de vivienda.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la empresa de facilitar el acceso al crédito a personas que han sido rechazadas por la banca tradicional debido a historiales crediticios negativos.

Reconocimientos a colaboradores

Como parte de la conmemoración, la empresa realizó un evento especial en un ambiente de integración y reconocimiento a los colaboradores con mayor antigüedad.

Los colaboradores reconocidos fueron: Kimberly Medina, Allan Escoto, Milthon Zaldívar, Mirna Fernández y Candy Alcántara.

Allan Escoto, en representación de los colaboradores, destacó el apoyo de la empresa al crecimiento profesional, personal y económico como parte de su cultura organizacional.

Representantes de los autolotes recibieron un reconocimiento especial de Presta Auto.

Representantes de los autolotes recibieron un reconocimiento especial de Presta Auto.

Aliados estratégicos

Los autolotes y vendedores de vehículos son considerados aliados estratégicos clave, al referir clientes de manera continua y complementar la oferta de financiamiento. Esta relación representa un acompañamiento mutuo que beneficia tanto a los vendedores como a los clientes finales.

Los aliados reconocidos fueron: Autos La Fe, Auto Store, Autolote Águila Real, Automax, Grupo RAC, Ever Galeas, Autogangas Ebenzer y Gangas San Pedro.

Los autolotes y vendedores son aliados estratégicos de Presta Auto.

Los autolotes y vendedores son aliados estratégicos de Presta Auto.

Beneficios por aniversario

En el contexto del aniversario, Presta Auto San Pedro Sula presentó beneficios exclusivos durante abril de 2026, orientados a brindar mayor valor a sus clientes:

PrestaSummer: Cero gastos en días seleccionados para operaciones mayores a L 80,000.01.

Mega Feria de Vehículos (16, 17 y 18 de abril): Condiciones preferenciales y horario extendido hasta las 4:00 p. m.

"Conduce Seguro este Verano": Cobertura vial gratuita al presentar licencia, bajo condiciones específicas.

• Presta Auto sobre ruedas: Oportunidades de aprobación en vehículos seleccionados bajo rigurosos estándares de evaluación.

Estas iniciativas reflejan la visión de la empresa de continuar ofreciendo soluciones financieras que impulsen el progreso de sus clientes, manteniendo altos estándares de calidad y servicio.

La celebración concluyó con un brindis conmemorativo y un espacio de interacción entre los asistentes, reafirmando los valores de cercanía, confianza y excelencia que han definido a la empresa durante esta década.

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