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¡Se armó el vive por los 110 años de Salvavida en el Catracho Fest!

Salvavida celebra sus 110 años con música, gastronomía y experiencias únicas en el festival más catracho de Honduras

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 11:25 -
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¡Se armó el vive por los 110 años de Salvavida en el Catracho Fest!

El Catrocho Fest se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril en Expocentro, San Pedro Sula.

Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de su 110 aniversario, Cerveza Salvavida presenta el Catracho Fest, un festival que busca armar el vive catracho en un solo lugar. El festival se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, con una agenda que incluye presentaciones en vivo de artistas nacionales, espacios gastronómicos con platillos típicos y experiencias para celebrar a lo grande.

Música en vivo
El Catracho Fest contará con un lineup 100% hondureño que hará bailar al público. Entre los artistas y agrupaciones confirmadas se encuentran: Polache, Las Catrachas, La Versátil, DJ Leiva y DJ Rojo.
Además durante ambos días, el festival ofrecerá una propuesta musical variada que mantendrá el vive encendido, celebrando el orgullo catracho.

Gastronomía y experiencias
Como parte de la experiencia, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con algunos de los platillos más representativos del país, como carne asada, pollo chuco, pastelitos y baleadas.

Además, el Catracho Fest contará con espacios interactivos como el Billar Potra, una dinámica que forma parte del ingenio catracho y que invita a compartir y disfrutar entre primos. Cerveza Salvavida estará presente con su portafolio, acompañando cada momento de esta celebración especial por sus 110 años.

El Catracho Fest contará con espacios interactivos para todos los asistentes.

El Catracho Fest contará con espacios interactivos para todos los asistentes.

Ingreso gratuito
El evento es gratuito, está dirigido a mayores de 18 años y no para menores de edad. Para asistir solo necesitas registrarte y asegurar tu entrada en: www.catrachofest.funcapital.com

También puedes encontrar más información en las redes sociales oficiales, búscalos en:
Instagram: @cervezasalvavida_hn
Facebook: CervezaSalvaVidaHn

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