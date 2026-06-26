Inversiones Cuscatlán Centroamérica inicia proceso para convertirse en Grupo Financiero BSC

San Salvador, El Salvador.

Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC) anunció hoy el inicio formal del proceso legal para adoptar el nombre Grupo Financiero BSC, una evolución que acompaña la transformación experimentada por la organización durante los últimos diez años y que refleja con mayor precisión la dimensión regional, el alcance de sus operaciones y su visión de largo plazo.

Detrás del nuevo nombre hay historia, visión e identidad. Por ello, BSC integra elementos fundamentales de su pasado, presente y futuro. Por un lado, retoma las iniciales de las marcas icónicas que han consolidado su trayectoria en el triángulo norte de Centroamérica — a Banistmo, una adquisición estratégica en su etapa final tras la reciente aprobación regulatoria, SISA seguros y Cuscatlán con sus operaciones bancarias.

Así también BSC retoma dentro de su significado sus principales sectores de acción: Banca, Seguros, gestión de Capital; así como los valores que orientan su actuación —Bienestar, Solidez y Crecimiento—. Diversas connotaciones de un nombre que representa la convergencia de soluciones y principios que han impulsado el desarrollo sostenible y su evolución hacia la región.

El cambio de nombre refleja lo que el grupo ha construido y la forma en que opera: una organización que actúa con responsabilidad, transparencia y cuidado en cada mercado donde tiene presencia, operando banca, seguros y capitales bajo una visión compartida que aporta claridad hacia afuera y coherencia hacia adentro.

Esta evolución también fortalece la capacidad del grupo para generar mayores oportunidades para sus clientes. La integración de nuevas operaciones y el crecimiento sostenido de la organización permiten ampliar el acceso a soluciones financieras innovadoras, competitivas y cada vez más conectadas a nivel regional.

Brindando así, una propuesta de valor más integral, poniendo a disposición de sus clientes toda su experiencia internacional y conocimiento del mercado local para acompañar a personas, empresas e instituciones en el logro de sus metas, facilitando nuevas oportunidades de desarrollo y una conexión más estrecha con los mercados de Latinoamérica.