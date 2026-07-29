Cuando el deporte une corazones: la II Media Maratón UTH 2026 hizo historia dentro y fuera de la meta

San Pedro Sula, Honduras.

Todavía no amanecía cuando los primeros corredores comenzaron a llegar al campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Eran las 4:40 de la madrugada y el ambiente ya anunciaba que no sería una mañana cualquiera. Música, confeti, fuegos artificiales y la emoción de más de 1,200 corredores marcaron el inicio de la II Media Maratón UTH 2026, una competencia que confirmó su lugar entre los eventos deportivos más importantes de Honduras. En el año de la celebración de su 40 aniversario, UTH abrió nuevamente sus puertas al deporte, reuniendo a atletas de élite, corredores aficionados, estudiantes, egresados, colaboradores, familias y clubes de atletismo en una jornada donde cada kilómetro recorrido representó esfuerzo, disciplina y espíritu de superación.

Con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, la competencia también contó con la participación de atletas internacionales provenientes de Guatemala y Panamá, fortaleciendo su proyección regional y consolidando a Honduras como un escenario para el turismo deportivo. La mañana estuvo llena de momentos memorables, pero uno de los más emotivos se vivió cuando Walter Rodríguez, ganador de los 21 kilómetros, cruzó la meta y dedicó su triunfo a Dios, rindiendo además un sentido homenaje a la memoria de Milton Rápalo, recordando el legado de quien fue un apasionado del atletismo y una figura profundamente querida dentro de la comunidad runner hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ese sentimiento de gratitud también fue compartido por la Universidad Tecnológica de Honduras, que realizó un reconocimiento póstumo a Milton Rápalo, destacando su trayectoria, su compromiso con el deporte y su participación constante en diversos espacios de entrenamiento, especialmente junto a Eagles Runners UTH, donde inspiró a decenas de corredores con su ejemplo de disciplina, compañerismo y pasión por correr.

La seguridad y el éxito de la competencia fueron posibles gracias al respaldo y la coordinación de las fuerzas vivas de la región noroccidental , entre ellas: la Policía Municipal de San Pedro Sula, COPECO, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, la Policía Nacional de Honduras y la Cruz Roja Hondureña, instituciones que velaron en todo momento por el bienestar de los atletas y asistentes, al igual integrantes de seguridad interna y un equipo multidisciplinario institucional se sumaron a la causa. UTH también expresó su profundo agradecimiento a los patrocinadores, aliados estratégicos y voluntarios que hicieron posible esta segunda edición, demostrando que la unión entre la academia, la empresa privada y las instituciones públicas puede transformar una competencia deportiva en una verdadera celebración para toda la comunidad. Durante la ceremonia de premiación, la máster Emma Mejía de Valladares, directora nacional de Mercadeo de UTH, felicitó a todos los participantes por asumir el desafío de cruzar la meta y recordó que el verdadero éxito del deporte está en la capacidad de inspirar, perseverar y convertirse en ejemplo para otros. “Hoy celebramos mucho más que una competencia. Celebramos el esfuerzo, la disciplina y la determinación de cada persona que decidió levantarse antes del amanecer para demostrar que siempre es posible superarse. Todos ustedes ya son ganadores y son parte de esta gran historia que hoy escribe UTH”, expresó. Asimismo, anunció una de las noticias más esperadas por la comunidad deportiva: la Media Maratón UTH queda institucionalizada como un evento oficial de la Universidad Tecnológica de Honduras, por lo que se realizará año con año, consolidándose como una tradición que continuará impulsando el deporte, la salud, la integración familiar y el bienestar de la sociedad hondureña.

Como parte de la ceremonia de clausura, la Universidad entregó un reconocimiento especial a Jairo Castillo, del Departamento de Mercadeo Corporativo y coordinador general de la II Media Maratón UTH 2026, por su liderazgo, compromiso y destacada labor en la planificación y organización de un evento que hoy se consolida como una de las principales fiestas deportivas del país. Pero la historia de esta maratón no terminó cuando el último corredor cruzó la meta. La Universidad Tecnológica de Honduras anunció que un porcentaje de los fondos recaudados durante la II Media Maratón UTH 2026 será destinado al Programa de Alimentación del Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa, de la Parroquia Santa Cruz, contribuyendo a fortalecer la alimentación de 100 niños del sector Bordo Bográn. Es el lado más humano de esta carrera. Porque detrás de cada inscripción hubo mucho más que un dorsal; hubo un gesto de solidaridad. Detrás de cada kilómetro recorrido también habrá un plato de comida, una sonrisa y una esperanza para decenas de niños. Ese es, quizá, el triunfo más grande que dejó esta edición.

La II Media Maratón UTH 2026 también se distinguió por reunir a personas de diferentes edades, profesiones y procedencias bajo un mismo propósito: demostrar que el deporte tiene la capacidad de unir comunidades, fortalecer familias y sembrar valores que perduran mucho más allá de la línea de meta. Con esta exitosa jornada, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan el deporte, la salud, la inclusión y el desarrollo integral de la sociedad, celebrando cuatro décadas de transformar vidas a través de la educación y generando experiencias que dejan huella dentro y fuera de las aulas

El verdadero podio