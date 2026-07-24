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AHIBA renueva su Junta Directiva y define prioridades para el período 2026-2027

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), renovó su liderazgo para el período 2026-2027, con una agenda enfocada en innovación, inclusión y desarrollo del sector

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 10:02 -
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AHIBA renueva su Junta Directiva y define prioridades para el período 2026-2027

Durante la Asamblea número 61 la AHIBA eligió a su nueva Junta Directiva.

Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) celebró su 61ª Asamblea General Ordinaria, un encuentro que reunió a representantes del Sistema Bancario para revisar los avances del sector y elegir a la nueva Junta Directiva que liderará la institución durante el período 2026–2027.

Durante la sesión, los miembros de AHIBA destacaron el compromiso de la Banca con el crecimiento económico, la inclusión financiera y la innovación tecnológica, pilares que fortalecen la confianza del público en las instituciones.

Javier Atala es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la AHIBA.

Javier Atala es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la AHIBA.

Nuevas autoridades

La nueva Junta Directiva presidida por Javier Atala, asumirá la responsabilidad de continuar impulsando iniciativas que promuevan la educación financiera, la modernización de los medios de pago, la digitalización de los servicios y el crecimiento sostenible del Sistema Bancario Hondureño.

“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar de la mano con todos los bancos miembros de AHIBA para seguir fortaleciendo un Sistema Bancario sólido, moderno e innovador, que contribuya al crecimiento económico y al desarrollo de Honduras”, expresó Javier Atala.

“Estoy convencido de que los mejores resultados se alcanzan cuando trabajamos de manera articulada con las autoridades, el sector privado y todos los actores que comparten el objetivo de impulsar el país, agregó Atala.

La Asamblea concluyó con un reconocimiento especial al ingeniero Manuel Venancio Bueso por su valiosa gestión y aportes al fortalecimiento institucional durante el período 2023-2026.

La nueva Junta Directiva trabajará de manera articulada con todos los sectores.

La nueva Junta Directiva trabajará de manera articulada con todos los sectores.

Presidente - Javier AtalaPrimer
Vicepresidente - Mario Agüero
Segundo Vicepresidente - Carlos Vandal
Secretario - César Zavala
Tesorero - Walter Mejía
Vocal 1 - María del Rosario Selman
Vocal 2 - Francisco Llanes
​​​​​​​Vocal 3 - Eurípides Calix

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