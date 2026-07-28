Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizan el sorteo del último Nissan Frontier Pro-4X

Tegucigalpa, Honduras.

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron el sorteo del último gran premio de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol", poniendo el broche de oro a una de las campañas más exitosas de la marca.

Lanzada el pasado 12 de mayo, la promoción se desarrolló durante tres meses y reunió a más de 120,000 participantes en Honduras y El Salvador a través de UNO Plus, la nueva aplicación móvil de beneficios de la marca. Además de premiar la preferencia de sus clientes, esta iniciativa marcó el lanzamiento de una plataforma de fidelización diseñada para ofrecer promociones, recompensas y experiencias exclusivas de manera permanente.

El último ganador del Nissan Frontier Pro-4X fue Juan Gabriel Sánchez Martínez, quien participó al registrar sus compras en la Estación de Servicio UNO Intibucá, ubicada en La Esperanza, Intibucá, y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que cumplieron con la dinámica de la promoción.

Con este sorteo concluye una campaña que entregó seis vehículos Nissan y más de 1,000 premios instantáneos, entre ellos televisores, hieleras y asadores. Como gran cierre, la marca celebró una Fiesta Futbolera, donde los asistentes participaron en el sorteo de un año de combustible gratis y un viaje para dos personas a España para disfrutar del esperado Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

"Nos sentimos muy orgullosos de concluir esta promoción agradeciendo la preferencia de nuestros clientes con premios que crean experiencias inolvidables. El éxito de 'UNO te une a la fiesta del fútbol' reafirma nuestro compromiso de seguir innovando y ofreciendo beneficios que agreguen valor a la experiencia de quienes nos eligen cada día a través de UNO Plus", expresó Roberto Banegas, coordinador de marca.

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Con la finalización de esta promoción, UNO Plus se consolida como la plataforma de beneficios de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto, desde donde los clientes seguirán accediendo a promociones, recompensas y experiencias exclusivas durante todo el año.

La invitación es a mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales de la marca para conocer las próximas promociones y beneficios que seguirán premiando su preferencia.