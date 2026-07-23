Grupo Financiero BSC celebra 10 años de crecimiento financiero en Centroamérica

San Salvador, El Salvador.

Grupo Financiero BSC celebró junto a colaboradores y aliados estratégicos diez años de trayectoria en Latinoamérica, una década marcada por decisiones clave, crecimiento sostenido y la construcción de capacidades que hoy le permiten acompañar el desarrollo de millones de clientes, empresas y comunidades en la región Desde su creación en 2016, Grupo Financiero BSC ha evolucionado hasta consolidar una plataforma financiera con capacidades en banca, seguros y mercado de capitales, construida a partir de instituciones con profundo conocimiento de sus mercados y relaciones de confianza con sus clientes. “El verdadero éxito de una institución financiera no se mide únicamente por sus resultados; se mide por el valor que genera para las personas, las empresas y los países donde opera. Estamos convencidos de algo muy poderoso: cuando a nuestros clientes les va bien y los países donde operamos avanzan, a nuestras empresas también les va bien, nuestros objetivos están alineados con nuestro propósito de seguir construyendo bienestar, solidez y crecimiento para las personas, las empresas y la región. Estos diez años no representan una meta alcanzada, sino el inicio de un nuevo capítulo: consolidar una institución cada vezmás sólida", afirmó Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, durante la celebración.

Durante estos diez años, Grupo Financiero BSC ha tomado decisiones orientadas a construir una plataforma sólida y sostenible: fortalecer instituciones financieras con amplia trayectoria, desarrollar nuevas soluciones para sus clientes, impulsar la transformación digital y ampliar su presencia en mercados estratégicos de Latinoamérica. “Hoy celebramos diez años de BSC, una organización conformada por instituciones que, a lo largo de décadas, han consolidado su trayectoria y construido relaciones de confianza con sus clientes, aliados estratégicos y colaboradores. CUSCATLAN El Salvador se fundó en 1972, Banistmo 1984, CUSCATLAN Honduras antes Banco los trabajadores opera desde 1966, CUSCATLAN Guatemala antes Banco Inmobiliario nació en 1958; La Hipotecaria desde 1977 y SISA El Salvador desde 1962. Mi compromiso, el de los accionistas, nuestra Junta Directiva y líderes regionales, es respaldar a estas instituciones con excelencia para el bienestar de cada operación, nuestros clientes y los países donde operamos por los siguientes 100 años o más”, agregó el presidente de BSC. A través de estas instituciones y alianzas estratégicas para brindar soluciones como Niu, el grupo continúa desarrollando nuevas formas de acompañar a sus clientes, combinando experiencia, innovación y cercanía para responder a las necesidades actuales y futuras de la región. A lo largo de esta década, Grupo Financiero BSC ha construido su trayectoria sobre tres principios que orientan sus decisiones y su visión de futuro: Contribuir al Bienestar de comunidades apoyando a las personas y las empresas a cumplir sus sueños por medio de soluciones financieras que impulsen su crecimiento. Construyendo Solidez generando relaciones de largo plazo basados en la confianza que brinda una gestión responsable, ética y sostenible. Impulsando Crecimiento por medio de la innovación y la evolución poniendo al cliente siempre al centro de todas las decisiones para asegurar un impacto positivo en la región. Después de diez años de construcción, Grupo Financiero BSC mira hacia adelante con la misma convicción que marcó su origen: seguir generando bienestar, fortaleciendo la confianza y creando oportunidades de crecimiento sostenible para las personas, empresas y economías de la región.

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