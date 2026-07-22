Grupo Ficohsa conmemora 32 años fortaleciendo una visión regional para impulsar comunidades sostenibles

Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Ficohsa celebra su 32 aniversario reafirmando el propósito que ha guiado su evolución durante más de tres décadas: generar oportunidades para que las personas, las empresas y las comunidades lleguen más lejos. Hoy, esa visión se refleja en una organización regional integrada, con presencia en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Estados Unidos, que opera bajo un mismo propósito y una identidad compartida, ofreciendo soluciones de banca, seguros, pensiones y otros servicios financieros. Como parte de esta evolución, Grupo Ficohsa fortalece su identidad regional, reflejando una organización cada vez más integrada y conectada con las necesidades de los países donde opera.

Desarrollo continuo, clave en la organización

“Celebrar 32 años significa reconocer el talento y compromiso de miles de colaboradores que han construido esta historia junto a nosotros. Más allá de una imagen, lo que hoy fortalecemos es el sentido de pertenencia a un solo Grupo, unido por una misma cultura y un mismo propósito de generar oportunidades para nuestra región”, expresó Ana María Rubio, vicepresidenta de Talento Humano. Rubió señaló que el desarrollo continuo de los colaboradores se presenta como el valor fundamental de la organización, abarcando entrenamientos, capacitaciones y programas de sucesión para generar mayores oportunidades de crecimiento interno. La ejecutiva destacó que cualquier persona con ambición puede progresar dentro del Grupo gracias a una propuesta de valor competitiva en compensación y desarrollo. Indicó que mantener una cultura homogénea en seis mercados con diversidades culturales distintas representa un eje estratégico central, sustentado en principios y valores compartidos orientados al cliente y al trabajo en equipo. Destacó la implementación de un programa de diversidad focalizado en talento femenino que ha generado resultados medibles, posicionando a las mujeres como mayoría dentro de la fuerza laboral y aumentando su presencia en posiciones de liderazgo. “Ya hay más mujeres en posiciones de liderazgo, esto lo generamos a través de un desarrollo continuo, mentorías y diferentes programas enfocados específicamente en mujeres”, resaltó Rubio.

Liderazgo regional

Actualmente, Grupo Ficohsa cuenta con más de 7,100 colaboradores a nivel regional, de los cuales el 58% son mujeres. Durante el último año, el Grupo incrementó en 24% la participación de mujeres en posiciones de liderazgo y capacitó al 95% de sus colaboradores en temas de ética, anticorrupción y prevención de sobornos, fortaleciendo una cultura organizacional basada en la integridad, el desarrollo del talento y la excelencia. Durante el último año, Grupo Ficohsa consolidó importantes avances que reflejan su estrategia de crecimiento regional.

La organización fortaleció su integración como un ecosistema coordinado de banca, seguros y pensiones, operando bajo una visión común en todos los mercados donde tiene presencia. Asimismo, continuó ampliando el acceso a soluciones financieras mediante una red de más de 14,500 puntos de servicio en la región, acercando oportunidades a millones de clientes. En Honduras, el Grupo inauguró nueve nuevas agencias y cuatro ventanillas o centros de servicio, manteniendo además la red de cajeros automáticos más grande del país. También fortaleció su ecosistema de remesas, ampliando su red de atención de 15 puntos físicos a más de 3,000 puntos de servicio.

Comprometidos con la región

“Cumplir 32 años representa mucho más que celebrar nuestra historia. Es la oportunidad de reafirmar que hoy somos un solo Grupo Regional, con una visión compartida y un propósito que nos une: generar oportunidades para que las personas, las empresas y las comunidades lleguen más lejos. Seguiremos evolucionando para acompañar el desarrollo de Centroamérica y crear valor en cada uno de los países donde operamos”, señaló German Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa. Castañeda destacó el compromiso del Grupo en Honduras y Centroamérica, desde el punto de vista transaccional y social. “Estamos convencidos que tenemos que dejar huella y tenemos que crecer, pero de una manera responsable”, expresó. Resaltó que la operación de la institución financiera como un solo Grupo unificado es un pilar estratégico para los próximos 10 años, garantizando coherencia en la experiencia del cliente sin importar el país o agencia que se visite. “Centroamérica es nuestra casa. Conocemos a nuestros clientes, conocemos a las comunidades, entendemos las necesidades. Yo creo que eso es un valor fundamental. Nacimos de Centroamérica y queremos acompañar el crecimiento de la región”, enfatizó Castañeda.

Desarrollo sostenible con impacto regional

El compromiso de Grupo Ficohsa con la construcción de comunidades que llegan lejos continúa siendo uno de los pilares de su estrategia. Entre 2012 y 2025, el Grupo destinó más de USD 24.2 millones a iniciativas de desarrollo sostenible y contribución social. A través de Fundación Ficohsa, durante 2025 se fortaleció una red de 148 centros educativos en Honduras, Guatemala y Panamá, beneficiando a 6,995 niños, niñas y jóvenes durante el año y consolidando un impacto acumulado que supera los 190 mil beneficiarios desde el inicio de sus programas educativos. El Grupo también continuó impulsando el desarrollo económico inclusivo mediante programas como Mujeres Adelante, que alcanzó a más de 2,500 mujeres a nivel nacional y generó más de 670 espacios para fortalecer y visibilizar emprendimientos, así como De Mi Tierra, iniciativa que canalizó más de USD 9.4 millones en financiamiento para fortalecer la productividad del sector agrícola. En materia ambiental, Grupo Ficohsa logró una reducción del 22% en su huella de carbono en Honduras respecto al año anterior, reafirmando su compromiso con una gestión responsable y sostenible.

Innovación, alianzas y liderazgo regional