Laboratorios Finlay celebra 64 años fortaleciendo la salud y el talento humano en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Con un mensaje centrado en el compromiso con la salud, la innovación y el reconocimiento a quienes hacen posible su crecimiento, Laboratorios Finlay celebró su 64 aniversario junto a colaboradores de distintas ciudades del país durante una recepción realizada el pasado sábado 18 de julio en los salones Forjadores I y II de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula.

La celebración reunió a cerca de 120 colaboradores provenientes de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua y Siguatepeque, en una jornada dedicada a fortalecer el sentido de pertenencia, reconocer la trayectoria de sus equipos y renovar el compromiso institucional de continuar acercando soluciones de salud a la población hondureña.

La celebración fue precedida por el tradicional torneo deportivo desarrollado el viernes 17 de julio, una actividad que año con año se ha convertido en una de las más esperadas por los colaboradores debido al ambiente de sana competencia, compañerismo e integración que caracteriza la cultura organizacional de la empresa.

Reconociendo el esfuerzo

Con 64 años de trayectoria, Laboratorios Finlay se ha consolidado como una empresa hondureña especializada en medicamentos vitales para la infusión, nutrición clínica y atención hospitalaria, además de contar con un portafolio superior a 200 productos que atienden tanto el mercado institucional como la prescripción médica, medicamentos genéricos y productos de venta libre.

Durante el acto, el gerente general de Laboratorios Finlay, el licenciado Jorge Andrés Canahuati, destacó que el aniversario representa una oportunidad para reconocer el trabajo realizado durante más de seis décadas y reafirmar el propósito que guía a la organización. "Estamos muy orgullosos y muy agradecidos con Dios. Es una oportunidad única no solo de proporcionar medicamentos y generar empleo, sino también de darle una mejor calidad de vida a todas las personas que podemos atender", expresó.

El ejecutivo aseguró que el compromiso de la compañía trasciende la fabricación y distribución de medicamentos, al enfocarse en generar bienestar para pacientes, colaboradores, clientes y comunidades.

"Seguimos apostando por nuestros equipos, por el país y por dar soluciones de salud. Tenemos la ilusión de construir una nueva planta farmacéutica para seguir innovando, ampliar el acceso a medicamentos y continuar generando empleo y una mejor calidad de vida para los hondureños", afirmó.

La visión de crecimiento cobra especial relevancia en un contexto donde el acceso oportuno a medicamentos de calidad continúa siendo uno de los principales desafíos para los sistemas de salud. En ese escenario, la inversión anunciada por la empresa representa no solo una apuesta por fortalecer su capacidad productiva, sino también por ampliar la disponibilidad de tratamientos para la población.

Crecimiento constante

La celebración también puso en el centro a quienes hacen posible el crecimiento de Laboratorios Finlay. La agenda incluyó dinámicas de integración, reconocimientos por quinquenios de servicio y actividades diseñadas para fortalecer competencias alineadas con los valores institucionales, promoviendo el liderazgo, la comunicación, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia.

Para el desarrollo de esta experiencia, la empresa contó con el acompañamiento de Valor Humano, firma especializada en el fortalecimiento del talento organizacional, que dirigió una serie de dinámicas participativas orientadas a reforzar la cohesión entre los equipos y fomentar comportamientos alineados con la cultura corporativa.

La gerente de Capital Humano, licenciada Tamissa Herrera, explicó que el principal objetivo de la jornada fue reconocer el aporte de cada colaborador y fortalecer el orgullo de pertenecer a la organización.

"Queremos que se vayan llenos de orgullo de pertenecer y trabajar en una empresa con un propósito tan noble. Hoy celebramos a quienes son la razón y la base de todo lo que hacemos", expresó.

Además, la licenciada Herrera destacó que este tipo de espacios trascienden la celebración de un aniversario, al convertirse en oportunidades para fortalecer el compromiso de los equipos con la misión de la empresa y seguir consolidando una cultura organizacional basada en el bienestar, la colaboración y el desarrollo integral de las personas.

Compromiso

Más allá de una fecha conmemorativa, el aniversario reafirmó el papel estratégico que Laboratorios Finlay desempeña para el sistema de salud hondureño. Su liderazgo en la fabricación de soluciones parenterales, el desarrollo constante de nuevos medicamentos y su apuesta por ampliar el acceso a tratamientos esenciales evidencian una visión que combina innovación, responsabilidad social y crecimiento sostenible.