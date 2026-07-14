Cenosa reunió a más de 200 invitados para vivir la pasión del fútbol con Cemento Bijao

San Pedro Sula, Honduras.

La pasión que despierta el Mundial de Fútbol volvió a demostrar su capacidad para reunir a personas de distintas profesiones, edades e intereses. Bajo esa premisa, Cementos del Norte (Cenosa), a través de sus marcas Cemento Bijao y Acebisa, organizó una experiencia que reunió a más de 200 clientes, proveedores de servicios, invitados especiales y representantes de medios de comunicación para disfrutar de los cuartos de final entre Inglaterra y Noruega en un estadio virtual instalado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). La actividad, desarrollada el pasado sábado 11 de julio, permitió que maestros de obra, albañiles, ingenieros, arquitectos y clientes directos compartieran una jornada que combinó entretenimiento, convivencia y experiencias diseñadas para fortalecer la cercanía entre la empresa y quienes forman parte de su cadena de valor.

El encuentro deportivo mantuvo la expectativa de los asistentes hasta el final, luego de que Inglaterra consiguiera su clasificación a las semifinales tras imponerse a Noruega con un doblete de Jude Bellingham en un partido definido en tiempos extras, un desenlace que incrementó la emoción vivida durante la jornada.

Cercanía

La iniciativa formó parte de la campaña "Vive la pasión del fútbol en casa con Cemento Bijao", una estrategia que busca generar espacios de convivencia con los diferentes públicos de la empresa más allá de la relación comercial. La gerente de Mercadeo de Cenosa, Beverly Rivera, explicó que este tipo de actividades responde al interés de construir relaciones duraderas con quienes diariamente impulsan el desarrollo de la industria de la construcción.

"Decidimos realizar esta actividad para reunir a nuestros maestros de obra, albañiles, ingenieros, arquitectos y clientes, con el propósito de compartir una experiencia familiar alrededor del fútbol y agradecerles su confianza en nuestras marcas". La convocatoria también fue posible gracias al respaldo de empresas aliadas que se sumaron a la iniciativa para enriquecer la experiencia de los asistentes. Elektra, Banco Azteca, Steren, Supermercados Colonial, AMP, Cerveza Toña y El Porteño participaron con activaciones, degustaciones y premios durante toda la jornada.

Entre los incentivos destacaron obsequios especiales, cinco cuentas de ahorro acreditadas con L. 1,000 cada una por Banco Azteca, Televisores, una cama matrimonial, así como bolsas de cemento y camisetas deportivas entregadas por Cemento Bijao, además de productos promocionales de AMP y degustaciones de Supermercados Colonial.

Rivera señaló que la planificación comenzó desde el año anterior como parte de una estrategia que contempla distintos puntos de contacto con clientes durante el desarrollo del Mundial. "Desde el año pasado definimos cada una de las actividades para tener un mayor acercamiento con nuestros clientes y brindarles experiencias que puedan recordar durante este Mundial".

La experiencia incluyó la participación de invitados especiales como el ex jugador de la Selección Nacional Julio César Rambo de León y del presentador Carlos Zúñiga, de Los Hijos de Morazán.

Experiencia

Más allá del espectáculo deportivo, la actividad evidenció la importancia que Cenosa otorga a la construcción de relaciones cercanas con sus clientes y aliados estratégicos. La convocatoria reunió a profesionales de distintos segmentos del sector construcción en un ambiente pensado para reconocer su fidelidad y fortalecer el sentido de pertenencia hacia las marcas. Rivera destacó que el fútbol se convirtió en un elemento integrador que permitió acercar a personas de diferentes generaciones y perfiles.

"El fútbol une. Aquí participan mujeres, hombres y niños, y esta actividad nos brinda la oportunidad de vivir una experiencia de marca directa con cada uno de ellos." La gerente añadió que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia permanente de relacionamiento impulsada por la empresa.

Actualmente, Cenosa integra en su portafolio las marcas Cemento Bijao, Bijao Mix y Acebisa, desarrollando durante el año proyectos orientados tanto a la educación como a la recreación y al fortalecimiento de sus vínculos con clientes y comunidades.