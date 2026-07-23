Honda Africa Twin 2026 llega a Honduras con tecnología, potencia y espíritu aventurero

San Pedro Sula, Honduras

Didemo Honda realizó el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026, una de las motocicletas más esperadas por los amantes de la aventura y los viajes, que llega al país para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia, comodidad y tecnología. La nueva Africa Twin está diseñada para quienes disfrutan recorrer largas distancias, descubrir nuevos destinos y enfrentar cualquier tipo de camino con total confianza. Su diseño robusto, posición de manejo cómoda, gran autonomía y la reconocida confiabilidad de Honda la convierten en una motocicleta lista para acompañar a sus usuarios en cualquier aventura, ya sea dentro o fuera de la ciudad.

Una aventura sin límites

Como parte de la presentación, Didemo también exhibió la Honda Transalp 750, un modelo versátil que complementa la línea Adventure de la marca y que destaca por ofrecer una experiencia de conducción cómoda, ágil y divertida para quienes buscan iniciarse en este segmento.

"Estamos muy emocionados de presentar la nueva Honda Africa Twin 2026 en Honduras. Sabemos que muchos clientes esperaban la llegada de este modelo y tenemos altas expectativas porque reúne todo lo que busca un verdadero amante de la aventura: calidad, desempeño y la confianza que solo Honda puede ofrecer. Estamos seguros de que será una motocicleta que marcará un antes y un después en nuestro mercado", expresó Jonathan Schacher, presidente de Didemo Honda.



Tecnología de primera en portafolio Honda

Con este lanzamiento, Didemo Honda reafirma su compromiso de seguir acercando al mercado hondureño productos de la más alta calidad, fortaleciendo el portafolio de Honda con motocicletas que responden a las necesidades y estilos de vida de sus clientes.

Por su parte, Natalia Henríquez, gerente de Mercadeo de Didemo Honda, puntualizó: “Cada lanzamiento representa una oportunidad para acercar nuevas experiencias a nuestros clientes, y hoy nos llena de orgullo presentar en Honduras la Africa Twin 2026 y la Transalp 750. Estos modelos reflejan el espíritu aventurero de Honda, con tecnología, comodidad y versatilidad para quienes disfrutan los grandes recorridos y buscan una motocicleta capaz de adaptarse a distintos caminos. Invitamos a todos los hondureños a conocer estas nuevas opciones en nuestras 20 sucursales a nivel nacional y vivir la experiencia de conducir una Honda.”



Acerca de Didemo Honda