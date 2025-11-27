Grupo LAFISE celebra 40 años con gala internacional en Miami

Miami, Estados Unidos.

Grupo LAFISE conmemoró su 40 aniversario con una gala internacional en el New World Symphony en Miami, ciudad donde nació la organización en 1985. La velada reunió a más de 500 invitados provenientes de más de 10 países, entre clientes, aliados estratégicos, colaboradores, directores y amigos de la Organización, para celebrar cuatro décadas de historia, crecimiento regional y compromiso con América Latina. La cita fue, como la definieron los asistentes, una noche mágica: una celebración que prometió ser especial y cumplió con creces, generando una alta expectativa que se transformó en emoción compartida. Desde el diseño de cada detalle hasta el sentido humano del encuentro, el evento reflejó la esencia con la que nació el grupo y que hoy continúa guiando su expansión: cercanía, integridad e innovación con propósito. La gala fue concebida como un recorrido por los hitos y valores que han marcado la trayectoria de LAFISE. Los invitados disfrutaron una experiencia cuidadosamente curada, con coctelería de autor, una propuesta gastronómica diseñada para acompañar cada momento de la noche y estaciones temáticas que culminaron con una estación de gelatos para el cierre de la velada. Cada elemento estuvo alineado a la intención principal del encuentro: honrar el camino recorrido, agradecer la confianza de quienes han acompañado al grupo y proyectar el futuro con optimismo regional.

Trayectoria

En estas cuatro décadas, Grupo LAFISE se ha consolidado como un conglomerado empresarial moderno y diversificado, con un sólido foco en servicios financieros que integran banca, seguros, valores, fiduciaria e inversiones y que se complementa con operaciones en logística y almacenaje, industria, real estate y educación, reflejando una visión regional de soluciones integrales para personas, empresas y comunidades. Uno de los momentos centrales fue el espacio protocolar, encabezado por el ingeniero Roberto Zamora Llanes, fundador y presidente del Grupo, quien compartió con los invitados reflexiones sobre el origen de esta gran aventura y los pilares que han sostenido su desarrollo durante cuatro décadas. El ingeniero Zamora recordó que LAFISE nació en Miami como una iniciativa familiar, impulsada por la convicción de que América Latina necesitaba servicios financieros más ágiles, confiables y conectados regionalmente. "Empezamos haciendo operaciones de cambio de moneda y compra/venta de deuda de los países de América Latina; desde el inicio vimos oportunidades en un momento donde bancos internacionales se marchaban de la región", expresó.

Durante su intervención, destacó que la expansión de LAFISE ha sido posible gracias a una cultura de ética y transparencia inquebrantables: “En estos 40 años no hemos comprometido nuestros principios de honestidad para hacer negocios; este debe seguir siendo el pilar moral de esta organización”. También subrayó el valor del talento humano que sostiene al grupo y la lealtad construida en el tiempo. En ese marco, reconoció de manera especial a los colaboradores que han dedicado 25 y 30 años de trayectoria a la organización, resaltando su aporte al crecimiento sostenido del grupo y al fortalecimiento de una cultura basada en compromiso y excelencia. Asimismo, agradeció a los directivos que han acompañado a LAFISE desde sus primeros años, así como a quienes se han ido incorporando a lo largo del camino, por su guía estratégica y respaldo permanente en cada etapa de consolidación regional. Mirando hacia adelante, reafirmó la apuesta por la transformación digital, el fortalecimiento regional y la gestión responsable de las oportunidades que trae la inteligencia artificial para la industria financiera. En un cierre especialmente emotivo, Don Roberto Zamora rindió homenaje a su familia, a la que definió como el pilar esencial detrás de estos 40 años de camino. Reconoció a su esposa, María Josefina Terán de Zamora, como compañera de visión desde el origen de LAFISE, y agradeció a sus hijos por haber crecido dentro de la organización, formándose desde abajo y ganándose con mérito propio su espacio de liderazgo. Con orgullo, subrayó que la sucesión está sólidamente estructurada y que la continuidad generacional ya está en marcha, asegurando que el legado familiar —basado en integridad, trabajo y propósito— seguirá guiando a Grupo LAFISE hacia las próximas décadas.

Cierre con broche de oro

El cierre estuvo marcado por una sorpresa que emocionó a los invitados: un concierto privado con Fonseca. El artista colombiano compartió palabras de agradecimiento por la invitación y resaltó la cercanía que sintió con la familia Zamora y con los valores de LAFISE. Reconoció además el cariño y la dedicación reflejados en cada detalle de la celebración, convirtiendo el concierto en un momento memorable que selló la noche con alegría y sentido colectivo. La gala del 40 aniversario fue mucho más que una celebración: fue el reflejo de una historia regional construida con visión, confianza y espíritu integrador.

Compromiso