  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

UTH rinde homenaje a la excelencia, la valentía y el espíritu de superación en solemne ceremonia

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) reconoce la excelencia y el carácter de sus nuevos profesionales, en un acto que invita a seguir aprendiendo y a construir un futuro con propósito

  • 26 de noviembre de 2025 a las 13:20 -
  • Brand Studio
UTH rinde homenaje a la excelencia, la valentía y el espíritu de superación en solemne ceremonia

Graduandos celebran su logro junto a autoridades que respaldan su formación y crecimiento.

 Fotos: Yoseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró este día una emotiva y solemne ceremonia de graduación en su Campus Central, un acto que reunió a autoridades académicas, familias y cientos de nuevos profesionales que culminaron con éxito una de las etapas más importantes de su vida académica.

La ceremonia comenzó a las 10:00 de la mañana con un mensaje de bienvenida que resaltó la disciplina, la constancia y el espíritu de superación de los graduados, quienes ingresaron al recinto entre aplausos, simbolizando años de esfuerzo, sacrificio y sueños cumplidos.

Autoridades universitarias presidieron la ceremonia de graduación en el Campus Central de la UTH.

Autoridades universitarias presidieron la ceremonia de graduación en el Campus Central de la UTH.

Tras la invocación a Dios y la entonación del Himno Nacional, la ceremonia avanzó con palabras profundamente emotivas del representante estudiantil y del Rector General de la UTH, quienes destacaron el compromiso de la institución con la formación de profesionales íntegros, preparados para enfrentar los retos del país y transformar su entorno con visión y liderazgo.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue el mensaje especial del Dr. Cristian Nolasco, quien dedicó palabras cargadas de esperanza y fortaleza para los nuevos profesionales, invitándolos a caminar con determinación, principios y valentía hacia los caminos que hoy se abren ante ellos.

El presidente de la UTH, Lic. Roger D. Valladares, entregó como homenaje póstumo un reconocimiento a la familia del Máter Kevin Pérez (QDDG).

El presidente de la UTH, Lic. Roger D. Valladares, entregó como homenaje póstumo un reconocimiento a la familia del Máter Kevin Pérez (QDDG).

Honor e inspiración

Durante el evento, UTH destacó un emotivo reconocimiento a la valentía y nobleza de dos miembros de la Policía Nacional: el Máster Kevin Pérez (QDDG) y el Doctor Cristian Nolasco, quienes se han destacado por su compromiso con la vida, el servicio y la protección de los más vulnerables.

Su ejemplo se levantó como un faro de inspiración para toda la comunidad universitaria y para los graduados, quienes vieron en ellos un recordatorio de que la grandeza se construye desde el valor, el sacrificio y el amor al prójimo.

Los graduandos ingresan al recinto entre aplausos, simbolizando años de dedicación y estudio.

Los graduandos ingresan al recinto entre aplausos, simbolizando años de dedicación y estudio.

También, se recordó con profundo respeto la memoria del Máster Kevin Pérez (QDDG), quien ofreció su vida en un acto heroico para salvar a unos pequeños. Su legado quedó grabado en los corazones de los presentes como un testimonio de entrega y humanidad que trasciende el tiempo.

La entrega de títulos se extendió hasta el mediodía, marcando el momento más esperado para los graduados y sus familias. Cada diploma recibido no solo representó un logro académico, sino también el reflejo de noches de estudio, desafíos superados y el inquebrantable respaldo familiar.

El presidente de la UTH, Lic. Roger D. Valladares, comparte un mensaje de inspiración con los nuevos profesionales.

El presidente de la UTH, Lic. Roger D. Valladares, comparte un mensaje de inspiración con los nuevos profesionales.

El presidente de la UTH, Lic. Roger D. Valladares, ofreció un mensaje llevado de inspiración y de simpatía en el acto de reconocimiento a la excelencia académica, recordando a los nuevos profesionales que los grandes sueños se alcanzan con disciplina, ética y pasión.

La ceremonia finalizó entre aplausos, abrazos y sonrisas. UTH felicitó a cada graduando por su perseverancia y les animó a continuar avanzando con valentía y visión hacia un futuro lleno de oportunidades.
Con esta celebración, la UTH reafirma su misión de formar líderes que transformen a Honduras con honor, dedicación y excelencia.

Nuevos profesionales reciben sus títulos en una jornada marcada por esfuerzo y perseverancia.

Nuevos profesionales reciben sus títulos en una jornada marcada por esfuerzo y perseverancia.

Excelencia Académica

Pregrado:
Primer lugar: María Isabel Martínez Membreño (Lic Turismo).
Segundo lugar: Jensy Lorena Villafranca Navarro (Ing. En computación).

Las autoridades académicas junto a las estudiantes destacadas de la promoción.

Las autoridades académicas junto a las estudiantes destacadas de la promoción.

Postgrado
Primer lugar: Lucy Guadalupe Leiva Hernández (Mae. Recursos Humanos).
​​​​​​Segundo lugar: Doris Melissa Cruz Licona (Mae. En Recursos Humanos).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias