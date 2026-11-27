San Pedro Sula.

Con el objetivo de ofrecer soluciones financieras ágiles a los hondureños que buscan capitalizar sus bienes sin complicaciones, CrediMóvil ha anunciado una imperdible campaña promocional enfocada en el avalúo vehicular. Esta iniciativa permite a los clientes obtener mayor respaldo económico por su automóvil, convirtiendo su patrimonio en el impulso necesario para emprender, invertir o solventar compromisos personales de manera oportuna. La promoción establece condiciones altamente competitivas según el modelo y el año de fabricación del vehículo. Aquellos propietarios que cuenten con unidades del año 2015 pueden acceder a un 65 % de aprobación sobre el avalúo, mientras que los dueños de automóviles del año 2017 en adelante disfrutan de un beneficio aún mayor, alcanzando hasta un 70 % de aprobación en su trámite.

Dentro de las opciones participantes destacan modelos de alta demanda y confiabilidad en el mercado nacional. Por parte de la marca Toyota, califican los modelos Corolla, RAV4, 4Runner, Prado y Tacoma; mientras que en Honda participan las líneas Civic y CR-V. Asimismo, la oferta incluye vehículos tipo pick-up diésel de agencia de reconocidas marcas como Toyota, Nissan, Mazda, Isuzu y Mitsubishi, sujetos a las restricciones aplicables de la promoción.



Más allá de las tasas de aprobación, CrediMóvil apuesta por una experiencia integral y cómoda para sus usuarios. A través de su plataforma y canales de atención, los clientes pueden realizar sus pagos, consultar sus ingresos y gestionar sus descargas de forma fácil y totalmente segura, optimizando su tiempo sin descuidar la atención personalizada que caracteriza a la institución.



Con presencia estratégica tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, la empresa reafirma su cercanía con el público en las dos principales ciudades del país. Los interesados en verificar si su unidad aplica para esta promoción en avalúo pueden comunicarse directamente a los números 9214-1444 y 9264-3962, visitar sus redes sociales oficiales o acudir personalmente a cualquiera de sus agencias para recibir asesoría inmediata.