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CNA gradúa a 30 estudiantes de Derecho que concluyeron el programa "Juristas Anticorrupción"

Los 30 estudiantes de la carrera de Derecho que participaron en el programa de especialización "Juristas Anticorrupción" se graduarán el viernes 7 de agosto. El programa fue ofrecido en San Pedro Sula por el CNA a estudiantes de excelencia de 7 universidades del país, entre ellas UTH.

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 07:00 -
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CNA gradúa a 30 estudiantes de Derecho que concluyeron el programa Juristas Anticorrupción

Cristian Nolasco, Elsa Mayorquín, Gabriela Castellanos, Javier Mejía y Ronal Cárcamo.

Fotos: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

Concluyó con éxito el programa de especialización "Juristas Anticorrupción", desarrollado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con la participación de 30 estudiantes de la carrera de Derecho de siete universidades del país, entre ellas la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

El 6 de agosto, los universitarios realizaron la simulación de juicios orales y públicos en el Salón de Juicios Orales de la UTH, con la presencia de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA; jueces del Tribunal de Sentencia y otros invitados especiales.

El programa, que este año celebra su edición número 18, es una iniciativa formativa con una duración de siete meses que combina teoría y práctica para preparar a jóvenes profesionales del Derecho en la lucha contra la corrupción.

El máster Javier Mejía, rector general de UTH, destacó que este programa formativo del CNA integra a estudiantes con excelencia de todas las universidades del país con carreras de Derecho.

El máster Javier Mejía, rector general de UTH, destacó que este programa formativo del CNA integra a estudiantes con excelencia de todas las universidades del país con carreras de Derecho.

El máster Javier Mejía, rector general de UTH, indicó que el programa está diseñado para preparar a estudiantes avanzados de Derecho en funciones específicas dentro del sistema judicial, entre ellas la representación del Ministerio Público, la participación en los juzgados y la defensa en juicios públicos.

"Las universidades que tienen carreras de Derecho en el Valle del Sula se suman con algunos de sus mejores estudiantes a este proyecto con el objetivo de lograr que haya una igualdad en cuanto al conocimiento de la formación de cada uno de estos estudiantes", indicó Mejía.

Las simulaciones de juicios orales son la parte final del programa de especialización Juristas Anticorrupción, desarrollado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Las simulaciones de juicios orales son la parte final del programa de especialización "Juristas Anticorrupción", desarrollado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Juicios orales de casos de corrupción

La simulación de un juicio oral y público representa la etapa final del programa, en la que los participantes aplican las habilidades adquiridas durante siete meses de formación.

"Esta es la etapa final o cúspide de este programa donde los jóvenes ponen en práctica todas las habilidades que han adquirido", explicó el abogado Ronal Cárcamo, especialista en Gobernanza y Estado de Derecho de la Unidad de Control Social y Gobernanza del CNA.

El abogado Ronal Cárcamo, especialista en Gobernanza y Estado de Derecho de la Unidad de Control Social y Gobernanza del CNA, indicó que el programa abarca desde la prevención hasta la sanción de la corrupción.

El abogado Ronal Cárcamo, especialista en Gobernanza y Estado de Derecho de la Unidad de Control Social y Gobernanza del CNA, indicó que el programa abarca desde la prevención hasta la sanción de la corrupción.

Cárcamo explicó que durante las simulaciones se analizan cuatro casos reales vinculados con corrupción: las subvenciones del Congreso Nacional, la Tasa de Seguridad Poblacional, el caso Sedis y el caso de los hospitales móviles relacionado con Invest-H.

Añadió que, para desarrollar la simulación, los participantes asumen los roles del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Defensa.

Las simulaciones se realizaron en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Las simulaciones se realizaron en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Formación práctica

La abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, explicó que la institución orienta su labor formativa a capacitar y sensibilizar a jóvenes universitarios, en reconocimiento de los retos que enfrentarán durante su ejercicio profesional.

"El CNA tiene ya varios años de estar capacitando a jóvenes de la carrera de Derecho, pero también de la carrera de Periodismo, de todas las universidades, tanto públicas como privadas", indicó Castellanos.

Agregó que estas capacitaciones se han desarrollado en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y Siguatepeque.

Abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, destacó el enfoque práctico y vivencial del programa, basado en 14 años de trayectoria institucional.

Abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, destacó el enfoque práctico y vivencial del programa, basado en 14 años de trayectoria institucional.

Castellanos señaló que el programa continúa expandiéndose mediante una modalidad virtual con educadores de distintos países de Latinoamérica, lo que amplía significativamente su cobertura.

Desde el inicio del programa, destacó, el CNA ha formado a más de 400 jóvenes en temas de transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad, gobernanza y anticorrupción, con el objetivo de brindarles herramientas para enfrentar los desafíos del ámbito laboral y social.

Asimismo, resaltó que la formación impartida por el CNA se basa en la experiencia acumulada durante 14 años "trabajando con alcaldes, denunciando exfuncionarios o funcionarios, denunciando a empresarios coludidos con funcionarios, hablando de prevención con los jóvenes".

El programa concluirá con un acto formal de graduación para los 30 participantes de esta edición, previsto para el viernes 7 de agosto.

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