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PLIHSA cumple 61 años y cierra la década con doble distinción de Great Place to Work para el talento femenino

La fabricante hondureña de tapa corona y soluciones plásticas entra al Top 5 de Honduras y obtiene la certificación regional para Caribe y Centroamérica en la edición 2026.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:00 -
  • Brand Studio
PLIHSA cumple 61 años y cierra la década con doble distinción de Great Place to Work para el talento femenino

Plásticos Industriales Hondureños (PLIHSA) es una de las principales fabricantes de tapa corona para la industria de bebidas de la región y desarrolla soluciones de inyección plástica.
San Pedro Sula, Honduras

Plásticos Industriales Hondureños (PLIHSA), empresa con más de 61 años de trayectoria en la fabricación de tapa corona para la industria de bebidas y soluciones en inyección de plástico, fue reconocida por Great Place to Work® con dos distinciones simultáneas en su edición 2026 dirigidas al talento femenino.

La empresa se ubicó dentro del Top 5 de las Mejores Empresas para Trabajar para Mujeres en Honduras y como organización certificada dentro de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en el Caribe y Centroamérica.

La compañía es liderada por Aldo Micheletti, El Arquitecto Industrial de América Latina, CEO de PLIHSA y fundador de AMMI.

Fabricación de caja plástica, cuya vida útil es de tres a cinco años.

Fabricación de caja plástica, cuya vida útil es de tres a cinco años.

El reconocimiento se basa en la experiencia diaria de las personas que conforman la organización. Para PLIHSA, una empresa hondureña que opera dos plantas industriales en el país, los reconocimientos tienen un peso particular: confirman, desde una entidad internacional independiente con presencia en más de 60 países, que la cultura organizacional construida durante más de seis décadas hace de PLIHSA uno de los mejores lugares de la región para que una mujer trabaje.

“El reconocimiento que recibe PLIHSA no es un logro aislado de una empresa; es la confirmación de un estándar de cultura organizacional que como grupo nos hemos comprometido a sostener en cada una de nuestras operativas. PLIHSA hoy marca el camino, y celebramos que sea desde Honduras donde se eleva este estándar para toda la región”, expresa Aldo Micheletti, El Arquitecto Industrial de América Latina, CEO de PLIHSA y fundador de AMMI.

Fabricada por PLIHSA, la tapa corona se utiliza para cerrar herméticamente botellas de vidrio 26 según estándar de Glass Packaging Institute (GPI) para Pry Off y Twist Off.

Fabricada por PLIHSA, la tapa corona se utiliza para cerrar herméticamente botellas de vidrio 26 según estándar de Glass Packaging Institute (GPI) para Pry Off y Twist Off.

PLIHSA es una de las principales fabricantes de tapa corona para la industria de bebidas de la región y desarrolla soluciones de inyección plástica que se distribuyen en distintos mercados de Latinoamérica.

Sus productos forman parte de la vida cotidiana de millones de consumidores en la región: desde la bebida fría que destapa un consumidor hondureño, hasta los envases plásticos que transportan frutas, verduras y lácteos a hogares en toda la región.

Las certificaciones corresponden al programa oficial de Great Place to Work® México, Caribe y Centroamérica, organismo internacional referente en evaluación de cultura organizacional con presencia en más de 60 países.

Estos productos con materiales reciclados se obtienen gracias a la molienda del plástico.

Estos productos con materiales reciclados se obtienen gracias a la molienda del plástico.

Sobre PLIHSA

Plásticos Industriales Hondureños (PLIHSA) es una empresa conmemorando en este mes de agosto 61 años de trayectoria, especializada en la fabricación de tapa corona para la industria de bebidas y en soluciones de inyección plástica.

Cuenta con dos plantas industriales en Honduras y forma parte de AMMI, grupo industrial con presencia operativa en distintos mercados de Latinoamérica.

La tapa corona cumple estándar de Glass Packaging Institute (GPI) para Pry Off y Twist Off.

La tapa corona cumple estándar de Glass Packaging Institute (GPI) para Pry Off y Twist Off.

Sus productos abastecen a clientes desde Honduras hacia todo el continente americano con marcas lideres en la industria de bebidas, alimentos y procesos industriales.

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