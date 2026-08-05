PLIHSA cumple 61 años y cierra la década con doble distinción de Great Place to Work para el talento femenino

San Pedro Sula, Honduras

Plásticos Industriales Hondureños (PLIHSA), empresa con más de 61 años de trayectoria en la fabricación de tapa corona para la industria de bebidas y soluciones en inyección de plástico, fue reconocida por Great Place to Work® con dos distinciones simultáneas en su edición 2026 dirigidas al talento femenino. La empresa se ubicó dentro del Top 5 de las Mejores Empresas para Trabajar para Mujeres en Honduras y como organización certificada dentro de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en el Caribe y Centroamérica. La compañía es liderada por Aldo Micheletti, El Arquitecto Industrial de América Latina, CEO de PLIHSA y fundador de AMMI.

El reconocimiento se basa en la experiencia diaria de las personas que conforman la organización. Para PLIHSA, una empresa hondureña que opera dos plantas industriales en el país, los reconocimientos tienen un peso particular: confirman, desde una entidad internacional independiente con presencia en más de 60 países, que la cultura organizacional construida durante más de seis décadas hace de PLIHSA uno de los mejores lugares de la región para que una mujer trabaje. “El reconocimiento que recibe PLIHSA no es un logro aislado de una empresa; es la confirmación de un estándar de cultura organizacional que como grupo nos hemos comprometido a sostener en cada una de nuestras operativas. PLIHSA hoy marca el camino, y celebramos que sea desde Honduras donde se eleva este estándar para toda la región”, expresa Aldo Micheletti, El Arquitecto Industrial de América Latina, CEO de PLIHSA y fundador de AMMI. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

PLIHSA es una de las principales fabricantes de tapa corona para la industria de bebidas de la región y desarrolla soluciones de inyección plástica que se distribuyen en distintos mercados de Latinoamérica. Sus productos forman parte de la vida cotidiana de millones de consumidores en la región: desde la bebida fría que destapa un consumidor hondureño, hasta los envases plásticos que transportan frutas, verduras y lácteos a hogares en toda la región. Las certificaciones corresponden al programa oficial de Great Place to Work® México, Caribe y Centroamérica, organismo internacional referente en evaluación de cultura organizacional con presencia en más de 60 países.

Sobre PLIHSA

Plásticos Industriales Hondureños (PLIHSA) es una empresa conmemorando en este mes de agosto 61 años de trayectoria, especializada en la fabricación de tapa corona para la industria de bebidas y en soluciones de inyección plástica. Cuenta con dos plantas industriales en Honduras y forma parte de AMMI, grupo industrial con presencia operativa en distintos mercados de Latinoamérica.