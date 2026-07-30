Banco LAFISE reúne a empresarios e inversionistas en primera edición de LAFISE Talks en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de su compromiso de generar valor más allá de la banca tradicional, Banco LAFISE realizó la primera edición de LAFISE Talks en San Pedro Sula, un encuentro exclusivo que reunió a empresarios e inversionistas para analizar el panorama económico, las tendencias de los mercados internacionales y las oportunidades para proteger y hacer crecer el patrimonio. La iniciativa forma parte de un modelo regional del Grupo LAFISE, concebido para acercar a sus clientes conocimiento especializado, análisis de coyuntura y asesoría financiera de alto nivel, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones estratégicas en un entorno económico cada vez más dinámico. El evento fue inaugurado por Jorge González, gerente general de Banco LAFISE Honduras, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de crear espacios que promuevan el intercambio de conocimiento y el acercamiento con especialistas.

“En Banco LAFISE creemos que nuestro compromiso con los clientes va mucho más allá de ofrecer soluciones financieras. Queremos ser un aliado estratégico que les brinde información, análisis y asesoría especializada para tomar decisiones con mayor confianza”, expresó. González señaló que el valor del acompañamiento financiero radica en construir relaciones duraderas con los clientes, orientadas al crecimiento sostenible. Añadió que el intercambio de conocimiento entre especialistas y clientes constituye un mecanismo clave para fortalecer esos vínculos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Subrayó que Banco LAFISE acompaña a los clientes en cada etapa de su crecimiento, desde la protección de su patrimonio, la planificación sucesoria y los fideicomisos, hasta las oportunidades de inversión en los mercados nacionales e internacionales. Y agregó: “Nuestro compromiso es generar relaciones de largo plazo basadas en confianza, cercanía y asesoría especializada”.

Expansión regional

Pamela Coello, gerente regional de Mercadeo y Relaciones Públicas, destacó el crecimiento del Grupo LAFISE como un conglomerado con operaciones en múltiples países, consolidando su visión de ofrecer servicios financieros sin fronteras. Explicó que la expansión contempla dos nuevas operaciones bancarias en la región: una en El Salvador, donde la entidad ya opera, y otra que iniciará próximamente en Guatemala, fortaleciendo así su presencia regional. Actualmente, Banco LAFISE cuenta con oficinas de representación en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y España, lo que le permite tener presencia en un total de 12 países.

Conversatorio

Tania Lozano, gerente de Mercadeo de Banco LAFISE Honduras, expresó: “Con LAFISE Talks queremos reafirmar que Banco LAFISE no solo acompaña a sus clientes con soluciones financieras, sino también con conocimiento, asesoría y una visión estratégica que les permita tomar mejores decisiones para proteger y hacer crecer su patrimonio”.

Durante la jornada, Ramón Medina Luna, economista y director de Banco LAFISE, presentó un análisis sobre las perspectivas económicas y el comportamiento de los mercados internacionales, abordando los principales factores que marcan el rumbo de la economía global y su impacto en la región.

Por su parte, Pablo Navarro, CEO de LAFISE Securities, compartió una visión especializada sobre los mercados bursátiles y las oportunidades de inversión. Destacó la importancia de construir portafolios diversificados e incorporar una estrategia de inversión de largo plazo en un contexto financiero cada vez más globalizado.