Martes de Motores presenta “Conduce Seguro”, una iniciativa que promueve vidas al volante

San Pedro Sula, Honduras

Salir a conducir en Honduras se ha vuelto un tema de cuidado, tan solo en la primera mitad del año, los Bomberos atendieron casi 8,700 emergencias en ambulancia por accidentes de tránsito. Esto es un 36% más que el año pasado, encabezando la lista ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Talanga.

El aumento de percances lleva a las mismas causas como el exceso de velocidad, distracciones con el celular, rebasar sin medir el peligro o ignorar las reglas de tránsito.

Sin embargo, la mayoría de estos accidentes se pueden evitar al cambiar la actitud al conducir. Por eso, Grupo OPSA lanzó la iniciativa “Conduce Seguro” a través de Martes de Motores, un espacio especializado en reseñas y novedades del mundo automotriz. La campaña busca educar al conductor, promover el manejo defensivo y brindar herramientas prácticas para construir una verdadera cultura de respeto en las calles.