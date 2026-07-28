Martes de Motores presenta “Conduce Seguro”, una iniciativa que promueve vidas al volante

Salir a conducir en Honduras se ha vuelto un tema de cuidado, tan solo en la primera mitad del año, los Bomberos atendieron casi 8,700 emergencias en ambulancia por accidentes de tránsito. Esto es un 36% más que el año pasado, encabezando la lista ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Talanga.
El aumento de percances lleva a las mismas causas como el exceso de velocidad, distracciones con el celular, rebasar sin medir el peligro o ignorar las reglas de tránsito.
Sin embargo, la mayoría de estos accidentes se pueden evitar al cambiar la actitud al conducir. Por eso, Grupo OPSA lanzó la iniciativa “Conduce Seguro” a través de Martes de Motores, un espacio especializado en reseñas y novedades del mundo automotriz. La campaña busca educar al conductor, promover el manejo defensivo y brindar herramientas prácticas para construir una verdadera cultura de respeto en las calles.
Un aliado comprometido con la prevención
Hoy en día, apoyarse en la tecnología puede ayudar a salvar vidas. Herramientas como Roadview IA de Detektor son aliados clave en la prevención, este sistema se instala en el retrovisor y combina cámaras inteligentes, inteligencia artificial y GPS para monitorear lo que ocurre al volante en tiempo real. Su capacidad de respuesta le permite identificar al instante conductas de riesgo, como el uso del celular, parpadeos por cansancio o frenazos bruscos, para corregirlas antes de que un descuido termine en tragedia.
Sumando voluntades por vías seguras
Desde Martes de Motores motivamos a las empresas comprometidas con el bienestar de la comunidad, a formar parte de este esfuerzo, con la certeza de que la seguridad en las carreteras es un reto que exige la suma de voluntades para generar un cambio.
A través del alcance de Martes de Motores en redes sociales, la serie “Conduce Seguro” busca redefinir la relación de conductores y peatones con las normas viales, reafirmando que la responsabilidad y la prevención son las herramientas más eficaces para proteger la vida en cada trayecto.