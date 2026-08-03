Lady Lee celebra su 55 aniversario con una experiencia que honra la historia de cada hogar

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de su 55 aniversario, el pasado viernes 31 de julio, Lady Lee celebró en City Mall Tegucigalpa una tarde especial que reunió a colaboradores, marcas aliadas, clientes e invitados especiales, para conmemorar cinco décadas y media de presencia en los hogares hondureños, bajo la campaña "Una historia en cada hogar". Lady Lee, en colaboración especial con LG Electronics, dio por iniciada la temporada con el lanzamiento de una exhibición a gran escala que transportó a los asistentes por los espacios más emblemáticos del hogar. Cada área fue cuidadosamente ambientada para mostrar cómo el diseño, los productos y la vida cotidiana se fusionan en una sola experiencia, recordándonos que detrás de cada hogar siempre hay una historia que contar. Cada espacio fue diseñado para brindar una experiencia acogedora a los asistentes, permitiéndoles conocer de cerca las más recientes tecnologías e innovaciones de LG para el hogar.

55 años creando historias

Estefanía Sauceda, Gerente de Mercadeo de Lady Lee, expresó: "55 años nos han enseñado que el hogar es donde la vida realmente ocurre. Es el lugar donde se guardan los momentos que más importan. Las tendencias cambian, los estilos evolucionan, y nosotros evolucionamos junto a las familias hondureñas, trayendo siempre lo mejor en productos para cada etapa de su vida. Pero lo que nunca cambia son los recuerdos que se crean en cada sala, cada cocina y cada habitación. Esta campaña es un reconocimiento a todas las familias que nos han permitido ser parte de su historia, generación tras generación, y un compromiso de seguir presentes en cada nuevo capítulo."

Lady Lee rindió un merecido reconocimiento a su equipo de tiendas, quienes son la esencia detrás de cada experiencia y de estos 55 años de historia. Los asistentes también disfrutaron de un cóctel especial y se llevaron fabulosos premios como parte de la celebración, marcando el inicio de una temporada llena de promociones y actividades especiales de aniversario.

Innovación para cada hogar

Lady Lee sigue evolucionando junto a sus clientes, trayendo siempre las tendencias actuales y los productos ideales para continuar escribiendo la historia de cada hogar. En sus tiendas encontrarás un amplio portafolio de productos LG en línea blanca, televisores, parlantes y mucho más, además de lo último en mueblería, decoración y accesorios para el hogar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Celebrar 55 años significa agradecer la confianza de las familias hondureñas y renovar nuestro compromiso de seguir llevando innovación, calidad y las mejores oportunidades para cada hogar. Los invitamos a ser parte de esta gran celebración y aprovechar todas las promociones de aniversario", puntualizó Sauceda.

Como parte de esta temporada especial de aniversario, los clientes pueden aprovechar descuentos de hasta un 50% en productos seleccionados, hasta 12 meses sin intereses con Extrafinanciamiento y beneficios exclusivos a través de la membresía Paga Menos.