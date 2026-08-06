Cinco décadas de tradición: Hotel Alameda reinaugura sus espacios en Tegucigalpa

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de la celebración de su 50.º aniversario, Hotel Alameda reinauguró oficialmente sus instalaciones durante un evento especial que reunió a autoridades, empresarios, clientes, aliados estratégicos, representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos.

La reinauguración marca el inicio de una nueva etapa para uno de los hoteles con mayor tradición de Tegucialpa. Después de un año de trabajos de remodelación, Hotel Alameda abre nuevamente sus puertas con espacios renovados, una propuesta modernizada y el mismo servicio cálido y cercano que lo ha distinguido durante cinco décadas.

Fundado hace 50 años gracias a la visión, el esfuerzo y la dedicación del empresario Rony Schacher, el hotel nació como un proyecto familiar orientado a ofrecer hospitalidad, comodidad y atención personalizada. Actualmente, su esposa y sus hijos continúan ese legado, preservando los valores que dieron origen al establecimiento y trabajando para proyectarlo hacia el futuro. “Hoy celebramos mucho más que la reinauguración del Hotel Alameda. Celebramos 50 años de historia y el legado de nuestro padre, quien fundó este hotel con dedicación y pasión. Aunque ya no está físicamente con nosotros, su presencia permanece viva en cada rincón de este lugar. Como familia, tenemos el privilegio y la responsabilidad de continuar su sueño y mantener los valores que él nos enseñó”, expresó Lic. Jonathan Schacher, Presidente Grupo Hotel Alameda.

Un hotel que forma parte de la memoria de generaciones

A lo largo de sus cinco décadas de operación, Hotel Alameda ha sido escenario de innumerables momentos importantes para las familias hondureñas: bodas, cumpleaños, primeras comuniones, reuniones empresariales, celebraciones navideñas y encuentros familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Instalaciones renovadas para una nueva etapa

La remodelación, desarrollada durante aproximadamente un año, comprendió la renovación de 75 habitaciones en tres niveles con lobbies privados, el restaurante Once 101 Bistro Latino, área de piscina, área de bar y salones para eventos, áreas sociales, recepción, jardines, amplio estacionamiento y una ubicación privilegiada como es el Blvd. Suyapa.

Una inversión basada en la confianza en Honduras

La familia propietaria destacó que esta importante inversión representa una muestra de confianza en Honduras y en el potencial de crecimiento del sector turístico y hotelero nacional.

“Decidimos realizar esta inversión porque creemos profundamente en Honduras y queremos seguir formando parte del corazón de nuestro país. Apostamos por el desarrollo, por la generación de oportunidades y por ofrecer instalaciones que estén a la altura de nuestros huéspedes y visitantes”, señaló Lic. Jonathan Schacher.

Hotel Alameda genera más de 100 empleos directos, además de oportunidades indirectas para proveedores, emprendedores y empresas vinculadas con los sectores de alimentos y bebidas, turismo, transporte, mantenimiento, eventos y servicios. La renovación también reafirma el compromiso del hotel con sus colaboradores, muchos de los cuales han contribuido durante años a construir una cultura de servicio basada en la cercanía, la confianza y la hospitalidad hondureña.

Con instalaciones renovadas y una visión orientada hacia el futuro, Hotel Alameda inicia su siguiente capítulo manteniendo intacto su propósito: ser un espacio de encuentro, hospitalidad y celebración para las familias hondureñas, los viajeros y el sector empresarial.

Acerca de Hotel Alameda

Bulevar Suyapa, contiguo a banco Davivienda, frente a la gasolinera Puma, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.