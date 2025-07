Superinteligencia: la arriesgada apuesta de Meta por dominar el futuro de la IA

Meta, la compañía liderada por Mark Zuckerberg, no quiere quedarse atrás en la carrera tecnológica del siglo. Con una inversión que ronda los 15.000 millones de dólares, su nuevo objetivo ya no es el metaverso ni las redes sociales: ahora busca conquistar el futuro de la inteligencia artificial, específicamente en el terreno más ambicioso de todos, el de la superinteligencia .

El primer paso de esta nueva estrategia es la adquisición del 49% de Scale AI , una startup dirigida por Alexandr Wang, joven prodigio de la inteligencia artificial. Aunque aún no se ha concretado la compra, la noticia ha generado revuelo en la industria. Para muchos, este movimiento no es simplemente una inversión más, sino una señal clara de que Meta quiere recuperar el terreno perdido en la revolución tecnológica impulsada por la IA generativa.

Meta no es la única en esta carrera. OpenAI, Google, Anthropic y otros gigantes tecnológicos están invirtiendo cifras astronómicas para llegar primero a la siguiente gran frontera de la IA. Más que un proyecto, parece una competencia por el poder futuro. El que logre construir la IA más avanzada tendrá influencia sobre gobiernos, mercados, y posiblemente sobre la vida cotidiana de millones.

Sin embargo, muchos se preguntan si esta competencia está guiada por avances reales o por la presión de no quedarse atrás. Los sistemas de inteligencia artificial actuales, por más impresionantes que parezcan, siguen siendo altamente especializados: son capaces de escribir textos, generar imágenes o resolver problemas puntuales, pero están diseñados para tareas concretas, no para pensar de forma general. Aun así, el entusiasmo no se detiene.

Desde 2023, el impacto de la IA generativa ha sido innegable: canciones, imágenes hiperrealistas, discursos falsificados y herramientas que desafían los límites de lo que entendemos por creación humana. Pero el potencial va de la mano con la preocupación.