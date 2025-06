El primer videojuego inspirado en García Lorca y su universo

Málaga, España

Otra de las tareas del jugador es ayudar a Lorca "a recuperar las veintisiete teclas de su máquina de escribir para poder usar un nuevo lenguaje simbólico y surrealista", según Torres, quien añadió que el videojuego, en español e inglés, está también dirigido al mercado iberoamericano, "donde Federico es querido y admirado", y a EE.UU., "donde se estudia en sus universidades".

"No sé si el videojuego tiene el poder de que se lea más a Lorca, pero sí de acercar su figura a quienes todavía no lo conocen. No pretendemos sustituir la lectura, sino acercar a su universo y que los jugadores quieran conocer el poemario", afirmó el creador.

"A mí, Federico me salvó la vida. Con 8 años, Ian Gibson me regaló, en la Feria del Libro de Granada, una biografía de Lorca y mis padres le dijeron que con mi edad no lo entendería. Gibson les respondió: 'A Federico no hay que entenderlo, hay que quererlo'", desveló Torres.

Con Lorca descubrió "el teatro, la poesía y que no solo había una forma de amar", según el director de Yellow Jacket, que afrontó este proyecto como "un acto de amor, de memoria y de reivindicación".

Ya lo escribió Lorca en una carta a sus padres: "Yo he nacido poeta. Como el que nace cojo o el que nace ciego. Yo he nacido Federico y a Federico no hay quien lo cambie, papá. Dejadme las alas en su sitio, que yo os prometo que en Nueva York volaré bien".