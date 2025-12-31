Horarios de los bancos este 31 de diciembre y 1 de enero en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Con motivo de las festividades de fin de año, las instituciones bancarias en Honduras ajustarán sus horarios de atención al público durante los últimos días de 2025 y el inicio de 2026. Las modificaciones aplican principalmente para este miércoles 31 de diciembre, mientras que el jueves 1 de enero, por el feriado de Año Nuevo, la mayoría de las sucursales permanecerán cerradas.

Los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales deberán tomar en cuenta estos cambios, especialmente en agencias, centros comerciales y autobancos.

Horarios el 31 de diciembre y el 1 de enero

BAC Honduras informó que sus agencias atenderán el 31 de diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía, mientras que en los centros comerciales y autobancos operarán de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.. El jueves 1 de enero permanecerán cerradas todas las sucursales, incluidos los Rapibancos y retomarán su horario normal el viernes 2 de enero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, Banco Ficohsa trabajará este miércoles 31 de diciembre en sus agencias hasta las 12:00 del mediodía, mientras que los centros comerciales, ventanillas y autobancos permanecerán abiertos hasta las 2:00 p.m.. El 1 de enero no habrá atención en ninguna oficina y se retomará el servicio el 2 de enero.

Banco Ficensa informó que atenderá el 31 de diciembre en sus agencias de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que los locales en centros comerciales lo harán de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.. Las oficinas estarán cerradas el jueves 1 de enero y reanudarán actividades el 2 de enero de 2026. Banco Promérica operará este 31 de diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía en sus agencias a nivel nacional y de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en los centros comerciales. Al igual que otras instituciones, suspenderá atención el 1 de enero y retornará a su horario habitual el 2 de enero. Banco Cuscatlán mantendrá sus agencias abiertas hasta las 12:00 m, y en los centros comerciales hasta las 2:00 p.m. El 1 de enero cerrarán todas las sucursales a nivel nacional, retomando operaciones el viernes 2 de enero.

Banco Atlántida trabajará de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía en sus agencias y de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en los locales de centros comerciales este 31 de diciembre. Todas las oficinas estarán cerradas el 1 de enero y volverán a operar el 2 de enero.