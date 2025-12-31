¿Qué países celebran primero y cuáles por último el Año Nuevo?

San Pedro Sula, Honduras

La llegada del Año Nuevo no es simultánea en todo el planeta. El momento exacto en que comienza el 1 de enero depende de los husos horarios, un sistema basado en la rotación de la Tierra y en la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que marca el inicio y el final del calendario mundial. Este mecanismo provoca que el Año Nuevo avance de forma progresiva de este a oeste, creando una secuencia global que se extiende durante más de 24 horas. Mientras algunos países ya están celebrando, otros aún disfrutan las últimas horas del 31 de diciembre, como el caso de Honduras.

Los primeros países en recibir el Año Nuevo

Los primeros lugares del mundo en dar la bienvenida a 2026 se encuentran en Oceanía, en los husos horarios más adelantados del planeta. Estos son los principales: 1) Kiribati: encabeza la lista gracias a las islas de la Línea, especialmente Kiritimati (Isla de Navidad), que opera bajo el huso UTC+14, el más avanzado del mundo.

2) Samoa: recibe el Año Nuevo minutos después, tras haber cambiado su huso horario para alinearse económicamente con Asia y Oceanía. 3) Islas Chatham (Nueva Zelanda): celebran el inicio del año poco después de Samoa.

4) Tonga y Fiyi: otras naciones insulares del Pacífico Sur que figuran entre las primeras en comenzar el nuevo año.

Los últimos lugares en despedir el año