Innovación, velocidad y potencia: así son los servidores del futuro

Con un 20% más de capacidad de procesamiento, el nuevo IBM Power11 combina innovación, velocidad y eficiencia para responder a las crecientes demandas de las empresas, simplificar operaciones y reducir costos mediante automatización inteligente.
Se trata de la undécima generación de procesadores POWER, que desde 1990 han liderado la industria en rendimiento, seguridad y escalabilidad. Este servidor de alto desempeño ofrece beneficios como tiempo de actividad del 99.9999%, eliminación de interrupciones por mantenimiento, recuperación en menos de un minuto frente a ciberataques y protección contra amenazas futuras gracias a la incorporación de criptografía cuántica segura.
Su diseño lo convierte en una solución ideal para sectores de misión crítica como el financiero, gubernamental, salud y distribución, aunque cualquier organización que requiera servicios 24/7 puede aprovechar su capacidad autónoma y escalable. El Power11 responde con agilidad a cambios del negocio, reduce la complejidad operativa y optimiza recursos mediante automatización avanzada en tareas como actualizaciones, parches y gestión de cumplimiento.
La protección frente a ransomware se fortalece con IBM Power Cyber Vault, que genera copias de datos prescriptivas, inmutables y aisladas. Estas permiten detectar amenazas en segundos y recuperar información rápidamente en caso de corrupción o cifrado malicioso. El sistema también blinda contra ataques emergentes como harvest now, decrypt later, que buscan robar datos cifrados para descifrarlos en el futuro.
Además, Power11 integra inteligencia artificial directamente en el chip, lo que incrementa el rendimiento de aplicaciones críticas en entornos híbridos. Es compatible con Red Hat OpenShift AI y herramientas de código abierto, y moderniza el desarrollo de aplicaciones con watsonx Code. “Con esta evolución, se logra acelerar la IA de forma nativa en el procesador, permitiendo ejecutar cargas críticas en entornos híbridos con alto rendimiento”, explicó Rafael Arrué, gerente regional de Infraestructura de GBM.