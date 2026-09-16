HONOR 600e innova con la creación de videos a partir de imágenes con IA

San Pedro Sula, Honduras. El HONOR 600e incorpora funciones de inteligencia artificial orientadas a la creación y edición de contenido, entre ellas Video IA 2.0, una tecnología que permite transformar imágenes en videos directamente desde el teléfono. A diferencia de las alternativas que requieren aplicaciones de terceros, esta función busca simplificar el proceso de creación de contenido al integrar las herramientas de inteligencia artificial en el propio dispositivo. El equipo también cuenta con una función de referencia multiimagen, con la que es posible seleccionar hasta tres imágenes diferentes para que la inteligencia artificial combine estilos, personajes o elementos y genere nuevos videos a partir de esas referencias.

El HONOR 600e integra un sistema de cámaras de alta resolución con funciones potenciadas por inteligencia artificial, orientadas a mejorar la experiencia fotográfica en diferentes condiciones de iluminación, incluida la fotografía nocturna. Dato pendiente de verificación: la información proporcionada no especifica la resolución en megapíxeles de cada cámara, por lo que este dato debe confirmarse con la ficha técnica oficial del fabricante antes de publicarlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En autonomía, el HONOR 600e incorpora una batería de 6,520 mAh de capacidad típica, según la información proporcionada para este artículo. La capacidad está orientada a ofrecer una autonomía prolongada para actividades como navegación en internet, videojuegos y reproducción de contenido. La duración de hasta dos días, sin embargo, depende del patrón de uso y de otras condiciones del dispositivo, por lo que no debe interpretarse como una duración garantizada para todos los usuarios.