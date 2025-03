Día de la Mujer: Retos laborales y equidad de género en AL

Honduras

Julieta Escolar, Mánager de Recursos Humanos para Eset Latinoamérica en la oficina de Buenos Aires, analiza: “La brecha salarial, no sólo por el poco acceso a puestos directivos, sino ante igualdad de puestos y jerarquía, sigue siendo un desafío. Si bien las compañías están empezando a mapear e intentando encontrar soluciones, es algo que no muchas pueden resolver en el corto/mediano plazo”.

Otra arista de esta problemática es el techo de cristal, que, de manera invisible pero tangible limita el crecimiento y desarrollo de las mujeres en el ámbito empresarial. En concreto, el techo de cristal se refiere al conjunto de normas no escritas dentro de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles. Según el índice de rotación de directores ejecutivos de Russell Reynolds Associates, en 2024 las mujeres representan solo el 11% de los nombramientos de directores ejecutivos a nivel mundial (24 mujeres frente a 196 hombres).

Carla Araujo, Mánager de Marketing para Eset Brasil, reconoce: “En mi trayectoria profesional, siempre trabajé mayoritariamente con gestores y colegas varones. En diversas ocasiones, noté cuestionamientos velados nunca directos, pero presentes sobre la capacidad de las mujeres para asumir posiciones de liderazgo. Además, fui testigo de varias situaciones en las que colegas varones fueron promovidos mientras que mujeres, con preparación igual o incluso superior, fueron desconsideradas”.

En concordancia, Julieta Escolar agrega: “El mayor desafío que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral es la falta de representación en cargos directivos. Históricamente, estos puestos han sido ocupados por hombres, y si bien esta tendencia ha ido mejorando, aún falta esta representación. En mi trabajo, he escuchado comentarios de líderes varones que pedían no contratar mujeres para los puestos claves para evitar la rotación por licencias por maternidad. Como mujer, fueron comentarios que tuve que tolerar sin posibilidad de refutar”.

Por su parte, Gabriela Rodríguez, Mánager de Ventas para Eset Latinoamérica con sede en México, comparte: “Desde mi punto de vista, el mayor desafío es el respeto al derecho a la maternidad. Ser madre no impide, de ninguna manera, ejercer cualquier actividad laboral, inclusive de manera destacada. Sin embargo, el embarazo ha sido una de las principales razones por las que se ha negado injustamente el derecho al trabajo a las mujeres. ¿Cómo lo he abordado? No tolerando, no aceptándolo y externado que la maternidad no es un impedimento”.

“Este tipo de desafío crea barreras silenciosas que dificultan el crecimiento profesional de las mujeres.”, señala Araujo.