Conozca el nuevo portafolio Samsung Vision AI 2025

Entre las novedades, Samsung brinda a sus clientes una experiencia cinematográfica, el televisor gaming definitivo y la opción de añadir un toque de diseño impactante a sus hogares.

Neo QLED 8K en 85 y 75” (QN950F y QN900F)

El Neo QLED 8K evoluciona cada año para ofrecer la mejor experiencia de visualización y resolver problemas. La IA es fundamental para ofrecer una experiencia de vanguardia con AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro mejorado, Adaptive Sound Pro y nuevas funciones clave como Click to Search y Live Translate.

Extendimos la tecnología antirreflejos a nuestros dos modelos Neo QLED 8K para que los consumidores puedan disfrutar de la mejor imagen sin distracciones por reflejos.

El modelo Neo QLED 8K QN990F puede utilizar Wireless One Connect para eliminar el cable entre el televisor y One Connect. Es la primera experiencia inalámbrica 8K y es omnidireccional. Puedes colocar el Wireless One Connect Box donde quieras, junto al sofá, en el armario, etc. Dile adiós al desorden: guarda dispositivos y oculta cables hasta a 10 metros de distancia, lo que te da la libertad de montar tu televisor donde quieras.

Gracias al potente procesador NQ8 AI Gen3 y Gen2, el Neo QLED 8K está equipado con Quantum Matrix Technology Pro para un mayor contraste, atenuación local y Motion Xcelerator de 240 Hz y 165 Hz para una excelente calidad de movimiento y una alta compatibilidad de fotogramas para juegos.

Samsung también lanza el primer televisor que combina la impresionante calidad 8K con arte digital personalizable: el Neo QLED 8K QN900F.

El QN900F presenta un diseño elegante y delgado con detalles metálicos refinados y una nueva pantalla antirreflejos. El QN900F da vida al arte digital en resolución 8K a través de Samsung Art Store, ofreciendo una calidad de imagen inigualable y una estética mejorada que se adapta a cualquier decoración.

Neo QLED 4K desde 50” hasta 100” (QN90F, QN85F, QN80F y QN70F) y OLED (S95F, S90F, S85F)

Este año Samsung continua con su estrategia premium dual para consolidar su liderazgo en los mercados mini-LED y OLED. Los modelos superiores de Neo QLED (QN90F) y OLED (S95F) traen tecnología antirreflejos y escalado 4K con IA Pro y 165 Hz.

Este año añadimos nuevos modelos de 98" para los modelos QN990F y QN90F, un modelo de 100" para el QN80F (una actualización del modelo de 98") y un modelo de 115" para el QN90F.