¿La reacción "Me importa" se va de Facebook?

Redacción.

Hace unas semanas Facebook lanzó una reacción llamada "Me importa", para demostrar apoyo y cariño a nuestros seres queridos, en medio de la dura situación que se vive por el nuevo coronavirus.

La cariñosa reacción fue muy bien recibida por los internautas que a diario la utilizan en millones de publicaciones, pero al parecer esta podría desaparecer de la red social en los próximos días.

Desde hace varios días algunas cuentas de Facebook se han despedido del "Me importa" y piden a sus seguidores que reaccionen con ese emoji para poder "decirle adiós con dignidad" a esta reacción.

Pero a pesar de que muchos usuarios se despidieron con memes de la reacción, esta todavía no ha desaparecido de la red social creada por Mark Zuckerberg, lo que ha generado varias dudas entre los "facebookeros".

Aunque Facebook no se ha pronunciado al respecto, es bastante posible que la reacción desaparezca después de un tiempo o cuando se haya logrado erradicar el Covid-19, que tantos estragos ha provocado.

Normalidad

Después de esto, Facebook regresaría a sus seis principales reacciones: me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me enojada y me entristece.