¡Recién llegado de EEUU! Ultiman a tiros a hombre en Yoro

Yoro, Honduras.

La víctima fue identificada como Kevin Rodríguez , originario de la aldea de Luquigüe, municipio de Yorito.

Consternación en el departamento de Yoro tras la noticia de la muerte de un hombre asesinado a disparos la noche del sábado en la comunidad de La Rosa , al norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, Rodríguez fue encontrado sin vida a la orilla del río de la comunidad, con varios impactos de bala en su cuerpo. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades, quienes se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento correspondiente.



Versiones iniciales indicaron que el joven habría sido deportado recientemente desde Estados Unidos, aunque otras fuentes aseguran que regresó de forma voluntaria a su país natal. Este dato aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades competentes.



Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en la recolección de evidencias para esclarecer el hecho.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En redes sociales, amigos y conocidos expresaron su pesar por la muerte de Rodríguez. “Mi loco, dejaste un gran vacío en mi corazón. Fuiste como mi hermano, un gran amigo”, escribió una allegada en un mensaje de despedida.



El homicidio de Kevin Rodríguez ha causado consternación entre los habitantes de la zona, quienes piden justicia y mayor presencia policial en las comunidades rurales del norte del país.