“Lo raptaron y mataron a pedradas”: caen los presuntos asesinos del hijo de aspirante a alcalde en Colón

Ricardo Ernesto Rivera López, de 17 años, fue encontrado sin vida el pasado 24 de septiembre en un cementerio de Sonaguera, Colón. La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de dos presuntos sospechosos vinculados al crimen.
Según el informe preliminar, Ricardo era hijo de Jared Josue Rivera, exaspirante a la alcaldía del mismo municipio, quien también fue brutalmente ultimado en 2021 en el barrio Los Montillos.
Las autoridades revelaron el pasado 24 de octubre en sus redes sociales que el menor fue presuntamente raptado y después asesinado.
"Me han escrito tus amiguitos y algunos te extrañan. Unos te veían como a un hermano; otros me contaron la forma en que te expresaste de mí con ellos.Me hicieron saber que hice las cosas bien contigo, lo mucho que me respetaste y que cumplí mi propósito", escribió con profundo dolor el hermano del joven Ricardo en redes.
Los acusados, de aproximadamente 27 a 29 años, son residentes de los barrios Los Castaños y Standar del mismo municipio.
El cuerpo del joven Ricardo presentaba evidentes signos de violencia. Según el informe preliminar, fue atacado en repetidas ocasiones con una piedra antes de morir.
Los dos hombres capturados fueron remitidos al ente judicial competente que solicitó su formal detención.
Jared Rivera, padre de la víctima, pertenecía al Partido Nacional y era parte del movimiento "Por Una Nueva Honduras" de Loreley Fernandez.
Las autoridades policiales aún no han revelado la razón del crimen contra el joven Ricardo. Aún no se sabe si está relacionado con la muerte de su padre.
La triste partida de Ricardo deja un profundo vacío en sus conocidos y familiares, quienes lamentan lo ocurrido y piden justicia a las autoridades competentes.