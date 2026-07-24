Dos mujeres mueren tras caer pick-up a una hondonada en Yoro

Yoro; Honduras.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por personas que se encontraban en el lugar, el accidente habría sido provocado por una supuesta falla mecánica en el sistema de frenos del vehículo . No obstante, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Reina Mijango , de 65 años de edad, y Justina Mijango , de aproximadamente 60 años. Ambas eran originarias de la comunidad de Santa Lucía, en el sector de San José, municipio de El Negrito.

Dos mujeres perdieron la vida y cinco personas más resultaron heridas la mañana de este viernes luego de que un carro pick-up cayera a una hondonada en el desvío que conduce desde Quebrada de Yoro hacia la aldea San José, en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

El conductor habría perdido el control del carro cuando descendía por la vía, lo que provocó que el vehículo saliera de la carretera y cayera a una hondonada.

Además de las dos personas fallecidas, otras cinco resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas de emergencia al Hospital de El Progreso para recibir atención médica.

Equipos de socorro y pobladores de la zona acudieron al lugar del accidente para auxiliar a los ocupantes del vehículo, mientras esperaban la llegada de las autoridades competentes.

Agentes de Tránsito iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente. Las diligencias también incluyen la inspección técnica del vehículo, con el fin de verificar el estado del sistema de frenos y demás componentes mecánicos.

El accidente ocurrió en el tramo carretero que conecta el sector conocido como Quebrada de Yoro con la aldea San José, una ruta utilizada frecuentemente por habitantes de las comunidades rurales del municipio de El Negrito.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron recuperados por las autoridades correspondientes y trasladados para los procedimientos legales establecidos, mientras sus familiares llegaron al lugar consternados por la tragedia.