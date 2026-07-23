Muere delivery en accidente vial en el barrio Suyapa de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

Un joven motociclista que laboraba como delivery perdió la vida la tarde de este jueves tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Suyapa de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Óscar David Sagastume, quien se conducía en su motocicleta cuando impactó contra un vehículo en la intersección de la 5 calle y 11 avenida del referido sector de la capital industrial.