Muere delivery en accidente vial en el barrio Suyapa de San Pedro Sula

Un joven motociclista que laboraba como delivery perdió la vida la tarde de este jueves tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Suyapa de San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como Óscar David Sagastume, quien se conducía en su motocicleta cuando impactó contra un vehículo en la intersección de la 5 calle y 11 avenida del referido sector de la capital industrial.
De acuerdo con información preliminar, el automóvil presuntamente no realizó el alto correspondiente al llegar a la intersección, lo que habría provocado la colisión con la motocicleta en la que se transportaba el repartidor.
A causa del fuerte impacto, Óscar sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del accidente, mientras personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como establecer las responsabilidades del caso.