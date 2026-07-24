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Sale a la luz video de menor y niñera antes de secuestro en Santa Bárbara

Una mototaxi y un recorrido desde el centro son parte del video captado antes de que ocurriera el hecho en el occidental municipio de Las Vegas

Sale a la luz video de menor y niñera antes de secuestro en Santa Bárbara

Capturas de pantalla del video de seguridad que captó a la menor y su niñera antes de que ocurriera el secuestro en Las Vegas, Santa Bárbara.

Cortesía
Las Vegas, Santa Bárbara.

Una niña de cinco años y la niñera que la acompañaba fueron localizadas con vida el jueves luego de un secuestro registrado en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, donde los responsables habrían exigido siete millones de lempiras a la familia para su liberación.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra los momentos previos al hecho, cuando la menor se encontraba en la zona antes de ser retenida por los presuntos responsables.

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De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el rescate se logró mediante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestro, que realizó acciones de búsqueda, vigilancia y saturación en diferentes sectores del municipio y áreas cercanas.

Según el reporte policial, el padre de la menor recibió alrededor de las 12:10 del mediodía mensajes a través de WhatsApp en los que le informaban que su hija y la niñera estaban privadas de libertad. En los mensajes, los responsables exigían el pago de siete millones de lempiras y advertían que no informara a las autoridades.

Tras activar los protocolos de investigación, los equipos policiales desplegaron operativos en la zona. De acuerdo con la DPI, al detectar la presencia de las autoridades, los presuntos secuestradores dejaron abandonadas a las víctimas en las cercanías de la carretera que conduce a El Mochito y huyeron del lugar.

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La menor fue entregada posteriormente a sus familiares en condiciones estables. Las autoridades confirmaron que la familia no realizó ningún pago y mantienen las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.

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Redacción La Prensa
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