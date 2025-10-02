Velan restos de la joven presentadora Jenifer Rivas en la colonia Estanzuela

Tegucigalpa, Honduras

En medio de un ambiente de dolor e incredulidad, familiares, amigos y vecinos velan los restos de Jenifer Rivas, la joven presentadora de 21 años hallada sin vida el pasado miércoles (1 de octubre) en su vivienda de la colonia Estanzuela de Tegucigalpa. La estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que también colaboraba en espacios televisivos y en el grupo de creadores Los Venados 504, fue despedida en su propio hogar, donde decenas de personas acudieron con flores y oraciones para acompañar a sus padres y hermanos. El velatorio se realizó en la vivienda de la familia Rivas, ubicada en un sector cercano a la carretera hacia El Picacho. Desde tempranas horas, decenas de vecinos comenzaron a llegar con arreglos florales y palabras de aliento.

La sala, adornada con coronas y fotografías de la joven, se convirtió en el escenario donde se mezclaban sollozos con anécdotas. Muchos recordaban a Jenifer como la muchacha sonriente que siempre saludaba a todos y que soñaba con tener un espacio propio en la televisión nacional. Parientes cercanos explicaron que Jenifer padecía epilepsia y debía mantener estrictos cuidados médicos, entre ellos evitar el consumo de alcohol. Sin embargo, horas antes de su fallecimiento habría ingerido bebidas alcohólicas en compañía de amistades, lo que, según sus allegados, provocó una descompensación que resultó mortal. Durante la velación, sus vecinos la recordaron como una muchacha alegre, siempre dispuesta a conversar y con grandes sueños en la comunicación.

El cuerpo de la presentadora es acompañado en la sala de su vivienda, adornada con coronas florales y fotografías, mientras compañeros de estudios, colegas de medios y creadores de contenido continúan llegando para darle el último adiós.

Una vida marcada por la comunicación

Jenifer había comenzado a escribir su propia historia en los medios de comunicación. Se formaba como estudiante de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y, al mismo tiempo, se abría paso como presentadora. Su primera oportunidad llegó en Waldivisión, canal local propiedad de la periodista y exdiputada Waldina Paz, donde se ganó un lugar conduciendo segmentos de entretenimiento y presentando el estado del tiempo.