Primeras hipótesis tras la muerte de Jenifer Rivas, influencer y presentadora de televisión

La muerte de Jenifer Nicol Rivas, estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), ha generado consternación entre familiares, compañeros de estudios y seguidores durante este miércoles 1 de octubre.
Jenifer fue encontrada sin vida la tarde de este miércoles en su habitación, ubicada en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa.
Hasta el momento, las autoridades forenses no han confirmado la causa de su fallecimiento. No obstante, han salido a la luz las primeras hipótesis de muerte, según sus familiares.
Personal especializado se encargó del levantamiento del cadáver y de las investigaciones preliminares.
Según información proporcionada por sus familiares, la joven padecía epilepsia. Se conoció que la tarde anterior presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas, a pesar de las indicaciones médicas en contra.
Jenifer también era conocida por su trayectoria como presentadora en un canal de televisión local y como colaboradora de los creadores de contenido digital “Los Venados 504”.
La joven contaba con miles de seguidores en redes sociales, donde compartía su vida y proyectos profesionales.
Además, la joven era reconocida por su belleza y por presentar noticias internacionales, de entretenimiento y de la sección del clima.
"No lo puedo creer, es una inesperada noticia, mi corazón se ha roto en mil pedazos", comentó un conocido en redes sociales tras el hallazgo.
La muerte de Jenifer se convirtió en un misterio de última hora; decenas de sus seguidores recurrieron a sus redes sociales para comentar: "Qué raro que haya muerto".
En sus últimas historias, Jenifer se unió al trend de "Adiós septiembre", compartiendo los mejores momentos del mes.
La noticia ha generado consternación entre familiares, compañeros de estudios y seguidores, quienes lamentan la pérdida de la joven comunicadora, considerada una promesa del periodismo hondureño.