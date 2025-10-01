  1. Inicio
Primeras hipótesis tras la muerte de Jenifer Rivas, influencer y presentadora de televisión

Familiares de Jenifer Nicol Rivas, estudiante de Periodismo, dieron a conocer posibles causas de su fallecimiento. Esto podría haber provocado su muerte.

1 de 12

La muerte de Jenifer Nicol Rivas, estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), ha generado consternación entre familiares, compañeros de estudios y seguidores durante este miércoles 1 de octubre.

 Foto: redes sociales / LA PRENSA
2 de 12

Jenifer fue encontrada sin vida la tarde de este miércoles en su habitación, ubicada en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
3 de 12

Hasta el momento, las autoridades forenses no han confirmado la causa de su fallecimiento. No obstante, han salido a la luz las primeras hipótesis de muerte, según sus familiares.

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
4 de 12

Personal especializado se encargó del levantamiento del cadáver y de las investigaciones preliminares.

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
5 de 12

Según información proporcionada por sus familiares, la joven padecía epilepsia. Se conoció que la tarde anterior presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas, a pesar de las indicaciones médicas en contra.

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
6 de 12

Jenifer también era conocida por su trayectoria como presentadora en un canal de televisión local y como colaboradora de los creadores de contenido digital “Los Venados 504”.

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
7 de 12

La joven contaba con miles de seguidores en redes sociales, donde compartía su vida y proyectos profesionales.

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
8 de 12

Además, la joven era reconocida por su belleza y por presentar noticias internacionales, de entretenimiento y de la sección del clima.

 Foto: redes sociales
9 de 12

"No lo puedo creer, es una inesperada noticia, mi corazón se ha roto en mil pedazos", comentó un conocido en redes sociales tras el hallazgo.

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
10 de 12

La muerte de Jenifer se convirtió en un misterio de última hora; decenas de sus seguidores recurrieron a sus redes sociales para comentar: "Qué raro que haya muerto".

 Foto: Emilio Flores/ LA PRENSA
11 de 12

En sus últimas historias, Jenifer se unió al trend de "Adiós septiembre", compartiendo los mejores momentos del mes.

 Foto: redes sociales
12 de 12

La noticia ha generado consternación entre familiares, compañeros de estudios y seguidores, quienes lamentan la pérdida de la joven comunicadora, considerada una promesa del periodismo hondureño.
