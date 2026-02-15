Ultiman a Yeimi Cárcamo en Choloma, Cortés; mujer es sospechosa

Choloma, Cortés.

El violento hecho también dejó a otra mujer herida , mientras que una tercera es señalada como sospechosa y es buscada por las autoridades.

Una joven de 20 años perdió la vida tras ser atacada con un cuchillo la noche del sábado en la aldea El Barrial, en el municipio de Choloma, Cortés .

La víctima fue identificada como Yeimi Cárcamo, quien murió en el lugar luego de recibir una cuchillada durante un altercado que, según las primeras indagaciones, se produjo en medio de una discusión.

De acuerdo con versiones preliminares, el enfrentamiento involucró a tres mujeres que momentos antes se encontraban compartiendo. Por causas que aún son investigadas, la situación escaló hasta tornarse violenta.

En medio de la riña, Cárcamo sufrió una herida mortal con arma blanca. Otra de las participantes también resultó lesionada y fue trasladada bajo custodia policial a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Asimismo, una menor de edad habría resultado herida en el incidente. Fue auxiliada por agentes que llegaron a la escena y llevada a un hospital. Su estado de salud es reservado.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo conforme a lo establecido por la ley.

El subinspector Noé Pérez, portavoz policial, informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reporta avances importantes en el caso. Según detalló el vocero, la presunta responsable del ataque sería una tercera mujer que ya está plenamente identificada por las autoridades.