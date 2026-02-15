Tragedia: Accidente deja dos muertos y una embarazada herida en Yorito, Yoro

Yoro, Hondurras.

Dos personas murieron y una mujer embarazada resultó con heridas de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo 15 de febrero en la comunidad de La Unión, municipio de Yorito. Según los primeros reportes, el vehículo en el que se transportaban se salió de la carretera en un aparente despiste, provocando un fuerte impacto que dejó a los ocupantes con lesiones severas. Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro al percatarse de lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre identificado únicamente como Eli, quien perdió la vida debido a la gravedad de los golpes sufridos en el accidente. En el mismo hecho también resultó herida una mujer en estado de embarazo. La víctima presentaba múltiples contusiones y fue estabilizada en el sitio antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica especializada. De forma preliminar se informó sobre el deceso de otra persona que había quedado gravemente lesionada, lo que elevaría a dos las víctimas mortales; no obstante, esta información aún está pendiente de confirmación oficial.