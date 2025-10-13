  1. Inicio
  2. · Sucesos

"La Chelita" es ultimada a tiros en Omoa; esto se sabe del crimen

Los primeros reportes indican que "La Chelita" fue atacada a disparos dentro de su vivienda.

La Chelita es ultimada a tiros en Omoa; esto se sabe del crimen

Fotografía en vida de "La Chelita", mujer asesinada este lunes en Corinto, Omoa.
OMOA, CORTÉS

Una mujer conocida como “La Chelita” fue asesinada este lunes en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, región norte de Honduras.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada a disparos dentro de su vivienda, perdiendo la vida en el lugar producto de múltiples impactos de bala.

Surge macabra hipótesis sobre asesinato de la estudiante Merary Tomé

Hasta el momento no se ha revelado su nombre completo ni mayores detalles sobre las circunstancias del crimen. Se conoció que la joven ultimada era originaria de Cucuyagua, Copán.

Agentes policiales y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las indagaciones correspondientes, con el fin de identificar al responsable.

El violento hecho ha generado temor y preocupación entre los pobladores de Corinto, una comunidad ubicada en la zona fronteriza con Guatemala.

La Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el móvil del crimen ni sobre algún sospechoso, mientras continúan las diligencias investigativas en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias