"La Chelita" es ultimada a tiros en Omoa; esto se sabe del crimen

OMOA, CORTÉS

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada a disparos dentro de su vivienda, perdiendo la vida en el lugar producto de múltiples impactos de bala.

Una mujer conocida como “La Chelita” fue asesinada este lunes en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, región norte de Honduras.

Hasta el momento no se ha revelado su nombre completo ni mayores detalles sobre las circunstancias del crimen. Se conoció que la joven ultimada era originaria de Cucuyagua, Copán.

Agentes policiales y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las indagaciones correspondientes, con el fin de identificar al responsable.

El violento hecho ha generado temor y preocupación entre los pobladores de Corinto, una comunidad ubicada en la zona fronteriza con Guatemala.

La Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el móvil del crimen ni sobre algún sospechoso, mientras continúan las diligencias investigativas en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).