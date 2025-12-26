  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ultiman a dos hombres mientras se movilizaban en motocicleta en Trujillo

De acuerdo con información preliminar, las víctimas circulaban por una calle cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que les cerraron el paso y les dispararon en reiteradas ocasiones

Ultiman a dos hombres mientras se movilizaban en motocicleta en Trujillo

Ambos hombres permanecen aún sin identificar.
Trujillo, Colón.

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la noche de este viernes tras ser atacados mientras se desplazaban en una motocicleta en la aldea Monte Cristo, Trujillo, Colón.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas circulaban por una calle de esta comunidad cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que les cerraron el paso y les dispararon en reiteradas ocasiones, provocándoles la muerte en el lugar del ataque.

Hombre muere tras riña en comunidad garífuna de Sambo Creek

Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados oficialmente, y se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables.

Identifican a joven encontrado muerto y envuelto en una sábana en Copán

El hecho ocurrió en horas de la noche y generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Este nuevo hecho violento se suma a la ola de violencia que mantiene en alerta a los habitantes del país, donde los ataques armados continúan cobrando vidas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias