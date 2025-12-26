Ultiman a dos hombres mientras se movilizaban en motocicleta en Trujillo

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la noche de este viernes tras ser atacados mientras se desplazaban en una motocicleta en la aldea Monte Cristo, Trujillo, Colón.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas circulaban por una calle de esta comunidad cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que les cerraron el paso y les dispararon en reiteradas ocasiones, provocándoles la muerte en el lugar del ataque.
Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados oficialmente, y se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables.
El hecho ocurrió en horas de la noche y generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.
Este nuevo hecho violento se suma a la ola de violencia que mantiene en alerta a los habitantes del país, donde los ataques armados continúan cobrando vidas