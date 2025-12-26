Ultiman a dos hombres mientras se movilizaban en motocicleta en Trujillo

Trujillo, Colón.

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la noche de este viernes tras ser atacados mientras se desplazaban en una motocicleta en la aldea Monte Cristo, Trujillo, Colón.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas circulaban por una calle de esta comunidad cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que les cerraron el paso y les dispararon en reiteradas ocasiones, provocándoles la muerte en el lugar del ataque.