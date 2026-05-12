Tío y sobrino mueren ahogados en poza del Pedernal en La Paz

La Paz, Honduras

Una tarde de domingo que comenzó como un momento de recreación terminó en tragedia para una familia hondureña, luego de que un tío y su sobrino murieran por sumersión en la Poza del Pedernal, en el sector de Guayamán.

Las víctimas fueron identificadas como José Matías García, de 47 años, y Fredy Orlando García Cano, de 13 años, ambos originarios de Chinacla, departamento de La Paz.

Ambos llegaron al lugar con la intención de pasar un momento de descanso y refrescarse en el afluente, aprovechando el tiempo familiar en medio de las altas temperaturas.

Sin embargo, lo que inició como una tarde de recreación se convirtió en tragedia cuando ingresaron al agua y fueron arrastrados por la corriente.

“Tío y sobrino mueren abrazados por el destino”, comentaron vecinos del sector al relatar la escena que ha causado profunda consternación.

Sus cuerpos fueron recuperados posteriormente en el área de la poza, confirmando el fatal desenlace.

La Paz llora la irreparable pérdida de estos dos familiares, cuyos restos son velados en sus viviendas en medio de lágrimas, dolor y profundo pesar. La comunidad de Chinacla, de donde eran originarios, se ha unido al duelo y acompaña a la familia García en este difícil momento.