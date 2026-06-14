¿Uno estaba en el lugar equivocado? La duda tras crimen de tres jóvenes en la Saturno

San Pedro Sula, Honduras

Tres jóvenes fueron asesinados la noche del sábado en un taller de motocicletas de la colonia Saturno, sector Satélite en un hecho que la Policía investiga como una posible disputa de territorio para la venta de droga. Las víctimas fueron identificadas como Brian Francisco Briones García, de 28 años; Jensy Yulieth Leiva Romero, de 20; y Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23. Los dos hombres murieron en el lugar del ataque, mientras que la joven fue trasladada gravemente herida al hospital Mario Rivas, donde posteriormente falleció. Según información de inteligencia de la Policía, Brian y Jensy estarían vinculados a la Mara Salvatrucha como presuntos distribuidores de droga, conocidos popularmente como “tracas”. Las investigaciones apuntan a que una estructura rival, específicamente la Pandilla 18, estaría detrás del triple homicidio.

Brian Briones era originario de Chinda, Santa Bárbara, y residente en la colonia Villeda Morales, de San Pedro Sula, al igual que Jensy Leiva. Joshua vivía con su pareja en un apartamento en la colonia Pastor Zelaya. Alejandro Valladares, vocero policial, informó que aún no han determinado si Joshua tenía alguna relación con las otras dos víctimas o si quedó atrapado en medio de la balacera. El atentado ocurrió a eso de las 7:30 pm. Según las pesquisas, varios hombres armados llegaron en una camioneta Ford Escape y abrieron fuego contra los tres jóvenes. Versiones preliminares indican que los atacantes vestían prendas similares a las utilizadas por agentes policiales. La Policía maneja como hipótesis que el inmueble funcionaba como punto de distribución de estupefacientes. Familiares defienden a Joshua Bautista Parientes de Joshua Bautista rechazaron cualquier vínculo con actividades ilícitas y aseguraron que él estaba en el lugar por casualidad. Mencionaron que trabajaba en otro taller de motocicletas en el barrio Medina y que la noche del ataque había llegado al sitio para reparar su moto, ya que tenía previsto participar en un evento de velocidad en Trujillo, Colón.