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Recaptura a fugado de Támara en la terminal de buses de San Pedro Sula

DIPAMPCO recapturó en San Pedro Sula a “El Chino”, reo fugado de Támara con varios delitos, durante un operativo en la Gran Central Metropolitana de buses.

Recaptura a fugado de Támara en la terminal de buses de San Pedro Sula

Alias de “El Chino” fue llevado a las oficinas de DIPAMPCO en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras

Un hombre señalado como prófugo de la justicia fue recapturado en las últimas horas en San Pedro Sula, durante una operación ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

El detenido fue identificado con el alias de “El Chino”, originario de Santa Bárbara, quien habría escapado el pasado martes del Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde cumplía prisión preventiva.

Según el informe policial, el sujeto debía estar recluido por procesos judiciales vinculados a tres delitos, entre ellos robo con violencia e intimidación agravado, porte ilegal de arma de fuego y lesiones leves.

La captura se realizó en la Gran Central Metropolitana de buses de San Pedro Sula, tras labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por equipos especializados.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente intentaba abandonar la ciudad para evadir nuevamente a las autoridades.

Tras su detención, fue trasladado a las oficinas de DIPAMPCO en San Pedro Sula y posteriormente remitido al Ministerio Público para enfrentar cargos por quebrantamiento de medida o condena.

Las autoridades también iniciaron una investigación para determinar cómo logró evadir la seguridad del centro penal de Támara, a fin de establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.

DIPAMPCO reiteró que continuará con las acciones operativas para combatir el crimen organizado y evitar que hechos de impunidad queden sin esclarecer en el país.

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Redacción La Prensa
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