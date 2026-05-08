Recaptura a fugado de Támara en la terminal de buses de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre señalado como prófugo de la justicia fue recapturado en las últimas horas en San Pedro Sula, durante una operación ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

El detenido fue identificado con el alias de “El Chino”, originario de Santa Bárbara, quien habría escapado el pasado martes del Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde cumplía prisión preventiva.

Según el informe policial, el sujeto debía estar recluido por procesos judiciales vinculados a tres delitos, entre ellos robo con violencia e intimidación agravado, porte ilegal de arma de fuego y lesiones leves.

La captura se realizó en la Gran Central Metropolitana de buses de San Pedro Sula, tras labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por equipos especializados.