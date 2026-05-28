Prisión preventiva para dos acusados de tentativa de homicidio contra un comerciante

Tegucigalpa, Honduras

En audiencia inicial, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró que se dictara auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra dos hombres, a quienes se les supone responsables del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un comerciante.

Los hechos se registraron el 1 de abril de 2026 en el barrio El Calvario, en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

Según el informe del caso, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada la víctima salió de su vivienda con dirección a una pulpería del mismo sector. Sin embargo, al pasar frente al domicilio de los sospechosos, uno de ellos salió repentinamente, lo agarró por el cuello y lo obligó a entrar por la fuerza al interior de la casa.