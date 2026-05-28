Prisión preventiva para dos acusados de tentativa de homicidio contra un comerciante

En audiencia inicial, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró que se dictara auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra dos hombres, a quienes se les supone responsables del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un comerciante.
Los hechos se registraron el 1 de abril de 2026 en el barrio El Calvario, en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.
Según el informe del caso, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada la víctima salió de su vivienda con dirección a una pulpería del mismo sector. Sin embargo, al pasar frente al domicilio de los sospechosos, uno de ellos salió repentinamente, lo agarró por el cuello y lo obligó a entrar por la fuerza al interior de la casa.
Posteriormente, los dos acusados iniciaron una agresión física contra la víctima; sin embargo, al intentar defenderse, uno de ellos lo atacó con un arma blanca tipo machete, ocasionándole dos lesiones en la cabeza.
Acto seguido, el comerciante logró huir del lugar y, aproximadamente cinco cuadras más adelante, encontró una patrulla policial. Los agentes le brindaron asistencia y lo trasladaron al Hospital Escuela, donde permaneció ingresado durante cuatro días.
De acuerdo con el dictamen médico, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico abierto de carácter moderado. Asimismo, el informe establece una incapacidad de 35 días para su recuperación, debido a que las lesiones representaron un riesgo para su vida.