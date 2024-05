Policía Militar mata a hombre por no detenerse en retén en Choloma

“En ese lugar no había conos ni nada que debe haber en un retén, no había nada y ahora no se sabe si son de verdad policías. Pero mi hermano no se detuvo, no porque no haya querido, sino porque los frenos le andaban fallando”.

Él se fue de paso y por eso le dispararon los militares. Ellos tuvieron que darle persecución, no dispararle a bala viva”, relató Guillermo Umaña.

“Mi cuñada dice que al menos les hicieron 14 disparos, pero el carro solo recibió dos y uno de ellos impactó en el cuello de mi hermano. Cómo pudo mi cuñada tomó el timón del carro y por eso se fueron a la orilla de la calle. Ahí se dieron cuenta de que mi hermano estaba herido”, dijo.

Ricardo Alberto fue llevado enseguida al hospital Mario Rivas en la paila de la patrulla de los militares a cargo del retén, pero desafortunadamente murió minutos después.

Guillermo contó que el hijo de su hermano se descontroló al ver a su padre herido y que lo que vivió lo ha dejado traumatizado.

“El niño está mal psicológicamente porque el iba atrás de mi hermano y cuando le pegaron el disparo, la sangre le cayó al niño y él le decía a los policías que habían matado a su papá”.