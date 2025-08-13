Pareja es ultimada mientras se transportaba en motocicleta en Olancho

Una pareja que se desplazaba en motocicleta la noche del martes fue atacada a balazos por sujetos desconocidos en el sector de Palestina, municipio de Patuca, departamento de Olancho.
Las víctimas fueron identificadas como Óscar Méndez y Daniela Zelaya, quienes murieron en el lugar del ataque debido a la gravedad de las heridas.
Según testigos, los agresores interceptaron la motocicleta y abrieron fuego sin mediar palabra, huyendo de inmediato con rumbo desconocido.
Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para acordonar la escena y comenzar con las diligencias correspondientes.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue de Tegucigalpa.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del crimen ni se han reportado capturas relacionadas con el hecho. Sin embargo, las investigaciones continúan para dar con los responsables.