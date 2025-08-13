Pareja es ultimada mientras se transportaba en motocicleta en Olancho

OLANCHO, HONDURAS

Una pareja que se desplazaba en motocicleta la noche del martes fue atacada a balazos por sujetos desconocidos en el sector de Palestina, municipio de Patuca, departamento de Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Méndez y Daniela Zelaya, quienes murieron en el lugar del ataque debido a la gravedad de las heridas.

Según testigos, los agresores interceptaron la motocicleta y abrieron fuego sin mediar palabra, huyendo de inmediato con rumbo desconocido. Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para acordonar la escena y comenzar con las diligencias correspondientes. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue de Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.