Salió de prisión, tres horas después asaltó bus en SPS y mató a pasajero; ya lo capturaron

La esposa de Mazariegos iba en el bus con él. Ella seguía en el bus con los sujetos a bordo, mientras su pareja yacía muerto a orilla de calle. Gracias a las declaraciones de testigos y al análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 y, de comercios cercanos, agentes de la DPI lograron identificar y ubicar al Luis Alfredo Nájar Mejía en el barrio El Benque.