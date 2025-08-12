Salió de prisión, tres horas después asaltó bus en SPS y mató a pasajero; ya lo capturaron

Luis Alfredo Nájar Mejía, de 35 años, tiene un amplio historial delictivo, y se le señala de ser miembro de la banda "el Peluche".
Nájar Mejía, según las autoridades, es el responsable de darle muerte al ciudadano guatemalteco Alexander Mazariegos, en un hecho que provocó el repudio colectivo en el país.
El lunes 11 de agosto, Mazariegos, de 37 años, se dirigía a su casa en la colonia Pineda 2 de San Manuel cuando fue alcanzado por las balas, supuestamente por miembros de la banda "el Peluche".
Mazariegos y otro pasajeros se tiraron del bus en la primera calle, seis y siete avenida, pero recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida.
Luis Alfredo Nájar Mejía, quien es originario de San Pedro Sula, es sospechoso de participar en múltiples robos al transporte público.
El 5 agosto de este año fue detenido en el barrio el benque y acusado de tráfico de drogas. Fue trasladado al penal.
Nájar Mejía salió de prisión el lunes por la tarde, a eso de las 3:00 pm y tres horas más tardes habría participado en el salto a la unidad de transporte que cubre la ruta San Juan-La Lima, SPS.
Según el sistema policial, Luis Alfredo Nájar Mejía es miembro activo MS-13 (paisa) y ha sido requerido por delitos contra la propiedad.
Testigos dijeron a las autoridades que Mazariegos recibió un disparo en el tórax, provocándole la muerte inmediata.
La esposa de Mazariegos iba en el bus con él. Ella seguía en el bus con los sujetos a bordo, mientras su pareja yacía muerto a orilla de calle. Gracias a las declaraciones de testigos y al análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 y, de comercios cercanos, agentes de la DPI lograron identificar y ubicar al Luis Alfredo Nájar Mejía en el barrio El Benque.