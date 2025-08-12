  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen

Ropa ensangrentada, basura y desechos hallaron junto a los cuerpos encostalados de dos jóvenes en una cuartería del barrio Santa Marta

Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
1 de 10

Una denuncia llevó a agentes policiales a un hallazgo sangriento en una cuartería de Siguatepeque, ayer, lunes.

Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
2 de 10

En la escena, las autoridades encontraron abundante sangre y ropa esparcida. Entre el desorden de prendas, basura y comida, yacían los cuerpos de dos jóvenes, bajo colchones, uno encostalado y otro envuelto en una sábana, en un intento de esconder los hechos.

Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
3 de 10

Ocurrió en cuartería ubicada en el barrio Santa Marta, hasta donde los policías llegaron y detuvieron a tres personas.

Fotografía: LA PRENSA
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
4 de 10

Las víctimas fueron identificadas como William Jahir Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15.

Fotografía: LA PRENSA
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
5 de 10

Según el informe policial, ambos habrían sido raptados y llevados a una habitación del inmueble, donde finalmente les quitaron la vida.
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
6 de 10

Entre los detenidos está una menor de edad y dos jóvenes. Son señalados como presuntos responsables del doble homicidio. Por el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
7 de 10

Los cuerpos, inicialmente trasladados como desconocidos a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, fueron identificados mediante huellas dactilares y odontograma. Luego fueron entregados a sus familiares para darles sepultura en el mismo barrio donde vivían.

 Fotografía: LA PRENSA
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
8 de 10

Parientes de los jóvenes exigieron justicia y aseguraron no conocer los motivos detrás del ataque. En la escena, las autoridades encontraron abundante sangre y ropa esparcida.

Fotografía: LA PRENSA
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
9 de 10

Los jóvenes detenidos no opusieron resistencia y la Policía los detuvo al mismo tiempo que encontró los cuerpos de los jóvenes en los sacos.

Fotografía: LA PRENSA
Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen
10 de 10

Uno de los cuerpos fue encontrado envuelto en una sábana y el otro dentro de un costal; ambos estaban ocultos bajo una cama.
Cargar más fotos