Macabro hallazgo en una cuartería en Siguatepeque; así se descubrió doble crimen

Ropa ensangrentada, basura y desechos hallaron junto a los cuerpos encostalados de dos jóvenes en una cuartería del barrio Santa Marta
Una denuncia llevó a agentes policiales a un hallazgo sangriento en una cuartería de Siguatepeque, ayer, lunes.
En la escena, las autoridades encontraron abundante sangre y ropa esparcida. Entre el desorden de prendas, basura y comida, yacían los cuerpos de dos jóvenes, bajo colchones, uno encostalado y otro envuelto en una sábana, en un intento de esconder los hechos.
Ocurrió en cuartería ubicada en el barrio Santa Marta, hasta donde los policías llegaron y detuvieron a tres personas.
Las víctimas fueron identificadas como William Jahir Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15.
Según el informe policial, ambos habrían sido raptados y llevados a una habitación del inmueble, donde finalmente les quitaron la vida.
Entre los detenidos está una menor de edad y dos jóvenes. Son señalados como presuntos responsables del doble homicidio. Por el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.
Los cuerpos, inicialmente trasladados como desconocidos a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, fueron identificados mediante huellas dactilares y odontograma. Luego fueron entregados a sus familiares para darles sepultura en el mismo barrio donde vivían.
Parientes de los jóvenes exigieron justicia y aseguraron no conocer los motivos detrás del ataque. En la escena, las autoridades encontraron abundante sangre y ropa esparcida.
Los jóvenes detenidos no opusieron resistencia y la Policía los detuvo al mismo tiempo que encontró los cuerpos de los jóvenes en los sacos.
Uno de los cuerpos fue encontrado envuelto en una sábana y el otro dentro de un costal; ambos estaban ocultos bajo una cama.