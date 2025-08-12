Identifican jóvenes ultimados en Siguatepeque; hay tres sospechosos

Comayagua, Honduras.

Dos adolescentes fueron hallados sin vida la tarde de ayer en el interior de una cuartería del barrio Santa Marta, en Siguatepeque, Comayagua. Las víctimas fueron identificadas como William Jahir Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15.

De acuerdo con el reporte policial, los jóvenes habrían sido raptados y llevados a una de las habitaciones del inmueble, donde les arrebataron la vida.

Las autoridades policiales capturaron a tres personas, entre ellos, una menor, acusadas por el asesinato de los dos adolescentes. Hasta el momento, no se han revelado sus identidades.

