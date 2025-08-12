Identifican jóvenes ultimados en Siguatepeque; hay tres sospechosos

Dos adolescentes fueron hallados sin vida la tarde de ayer en el interior de una cuartería del barrio Santa Marta, en Siguatepeque, Comayagua.
Las víctimas fueron identificadas como William Jahir Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15.
De acuerdo con el reporte policial, los jóvenes habrían sido raptados y llevados a una de las habitaciones del inmueble, donde les arrebataron la vida.
Las autoridades policiales capturaron a tres personas, entre ellos, una menor, acusadas por el asesinato de los dos adolescentes. Hasta el momento, no se han revelado sus identidades.
Residentes del sector alertaron a las autoridades, lo que permitió la captura inmediata de tres personas señaladas como presuntos responsables del doble crimen.
Los cuerpos de los jóvenes fueron trasladados en calidad de desconocidos a la morgue de Medicina Forense de Tegucigalpa, donde se les practicó la autopsia.
No obstante, sus identidades fueron confirmadas mediante huellas dactilares y odontograma. Posteriormente, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para darles sepultura en el mismo barrio donde residían.
Parientes de las víctimas pidieron justicia a las autoridades y afirmaron desconocer las razones por las que fueron atacados,
En la escena se observaba abundante sangre y prendas de vestir esparcidas en el suelo, un hecho que ha causado consternación entre la comunidad.